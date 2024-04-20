Beko’dan 122 ülkeye mutfak ürünleri ve teknoloji ihracatı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Sağlıklı bir yaşamın sağlıklı bir gezegenle mümkün olduğu inancından hareketle sürdürülebilir, enerji ve su verimli teknolojilere odaklanan Beko Eurocucina’da ankastre geniş hacimli Amerika tipi bulaşık makinesini ilk kez dünyaya tanıttı.

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, dünya mutfak aletleri pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Garzanlı, “Türkiye ise dünya fırın üretiminin yüzde 10’undan fazlasını gerçekleştiriyor. 2023 yılında Türkiye’de üretilen mutfak aletlerinin yaklaşık yüzde 65’i ihraç edildi.

Şirketimiz 122 ülkeye mutfak ürünleri ve teknolojileri ihraç ediyor. Türkiye’nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için yatırımlarımızı artırıyoruz. Beko markamızla Avrupa’da beyaz eşyadaki liderliğimizi, ankastre kategorisinde sunduğumuz kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi ve şık ürün alternatiflerimiz ve istikrarlı sürdürdüğümüz pazar payı artışlarımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“3 markayla daha Eurocucina’dayız”

Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın Avrupa operasyonlarını birleştiren Beko Europe şirketinin kuruluşu sonrası katıldıkları ilk fuarın Eurocucina 2024 olduğuna dikkat çeken Garzanlı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Beko markamızın yanı sıra Beko Europe ile bünyemize katılan, tasarım, modern yaşam ve inovasyon odaklı Whirlpool, Indesit ve Hotpoint markalarıyla da Eurocucina’dayız.

Whirlpool dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olarak yenilikçi teknolojileri, şık tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Indesit İtalya’da beyaz eşya pazarına liderlik ediyor. Hotpoint markası ise İngiltere’de 1911’den beri çamaşır makinesi pazarının ve İtalya’da ankastre pişirme teknolojileri pazarının lideri konumunda.

Şirketimize yeni katılan markalarla birlikte sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Geleceğin mutfaklarını bugünden tüketicilerimizle buluşturma hedefiyle tasarımından materyal kullanımına, enerji ve su verimliliğinden israfı önleyen teknolojilere odaklanarak müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

Bulaşık makinesi %20 enerji verimliliğine ulaştı

Beko Eurocucina’da tanıttığı yeni bulaşık makinelerinde sunulan AutoDose özelliği ile ürün bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca yüzde 32 daha düşük karbon ayak izine sahip.

Beko geliştirdiği ısı pompası (heat pump) teknolojisini bulaşık makinelerine entegre ederek A sınıfında yüzde 20 enerji verimliliğine ulaştı. Midnight Ankastre Serisi de farklı ara yüz seçeneklerine sahip fırınlar, 60/80cm indüksiyonlu ocaklar ve yatık davlumbazlardan oluşuyor. Beko’nun Eurocucina’da sergilediği öne çıkan bir diğer ürün de 75 cm genişliği ile büyük kapasite ankastre No frost kombi buzdolabı, Beko’nun portföyündeki en sessiz buzdolabı olma özelliğine sahip.

Beko’nun enerji verimliliğinde öncü çamaşır makinesi teknolojisi Energyspin, yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. A-50% Enerji Avrupa ve Türkiye’deki yeni enerji etiketi mevzuatına göre, Aquatech teknolojisi sayesinde 9 kg 1400 rpm kapasitede A enerji sınıfı limitinden yüzde 0 daha az enerji tüketimi yapan çamaşır makineleri, hedef pazarlar olan Avrupa ve Türkiye’de enerji verimliliği en yüksek ürünler olarak kritik öneme sahip