Beko’nun iki ürünü TIME dergisinin “En İyi Buluşlar 2025” listesinde

Ev teknolojileri alanında sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne hız veren Beko, uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attı. Şirketin “Solar Off-Grid Performance” buzdolabı ve ısı pompası teknolojili bulaşık makinesi, TIME dergisinin “The Best Inventions of 2025” listesinde yer aldı.

Beko’nun güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı Ev Teknolojileri kategorisinde ana listeye girerken, ısı pompalı bulaşık makinesi ise “Özel Seçkiler” (Special Mentions) bölümünde değerlendirildi.

TIME editörleri, uluslararası muhabirler ve sektör uzmanlarından oluşan jüri, her yıl belirlediği bu listede ürünleri “orijinallik, işlevsellik, vizyon ve toplumsal etki” kriterlerine göre değerlendiriyor. 2025 listesinin öne çıkan temaları arasında enerji verimliliği, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri yer aldı.

“Beko mühendisliği dünya tarafından takdir görüyor”

Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, elde edilen başarının Türkiye merkezli Ar-Ge mirasının uluslararası alandaki karşılığını gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, kalite, müşteri odaklılık ve yenilikçiliği tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. TIME’ın iki ürünümüzü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında göstermesi, Beko mühendisliğinin ulaştığı noktayı ve çevresel ayak izi azaltılmış ürünlerdeki öncülüğümüzü ortaya koyuyor. Bu başarı, temelleri Türkiye’de atılan 30 yılı aşkın Ar-Ge mirasımızın uluslararası platformlarda takdir gördüğünün de bir göstergesi.”