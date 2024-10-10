Bera Holding'den GES adımı

GES yatırımlarıyla şirket, Kompen Sarayönü fabrikasının yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini, Adaçal Aksaray Fabrikası'nın yıllık tükettiği elektriğin yüzde 60'ını, Bera Konya Oteli'nin yıllık tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü, yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma geldi.

Toplamda 40 megavat elektriksel gücündeki çağrı mektubu olan grubun halihazırda Kompen, Adaçal, Kardelen Su, Kongaz ve Anadolu Rulman firmalarındaki GES elektriksel gücü yaklaşık 8,4 megavat. Muratlı Karton için Tekirdağ'da 9,8 megavat elektriksel, Adaçal için Uşak'ta 6 megavat elektriksel güçlerindeki tesislerinin montajları devam etmekte olup 2024 sonuna doğru devreye alınması planlanıyor.

Toplam GES gücü hedefi: 40 megawat

Holding iştirakleri olan, Divapan, Kompen, Adaçal ve MPG firmalarının toplamda 13,5 megavat elektriksel gücündeki çağrı mektuplarının kurulum öncesi izin süreçleri devam etmekte olup bu yatırımlar ile grup toplamda 40 megavat elektriksel gücünde GES tesisine ulaşacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya ve enerji çeşitliliğini artırmaya çalışan Bera Holding, Romanya'da URB Rulman, Türkiye'de, Konya Kağıt, Muratlı Karton ve Golda Gıda firmalarındaki mevcut bulunan toplam 25 megavatlık elektriksel gücündeki kojenerasyon tesisleri ile uzun süredir kendi elektriği ve sıcak su/buhar ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.