Berdan Cıvata, kritik bağlantı elemanları üretiyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) 48 bin metrekare alan üzerine kurulu tam entegre üretim üssünde; cıvata ve somun üretimi, talaşlı imalat CNC grupları, AMS 2750 ve CQI-9 uzay ve havacılık standartlarına göre akredite edilmiş ısıl işlem, çinko ve benzeri yüzey kaplama tesislerine sahip, enerji ve inşaat sektörlerinde mega projelerin kritik bağlantı elemanları alanındaki çözüm ortaklarından biri olan Berdan Cıvata; Aselsan, Roketsan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün onaylı tedarikçisi olarak yerli ve milli savunma sanayine değer katmayı sürdürüyor.

Son dönemde savunma sanayine sağladığı katkılarla dikkat çeken Berdan Cıvata; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge Merkezi ve Türkiye’de bağlantı elemanları sektörünün ISO EN 17025’e göre Akredite Belgeli ilk test laboratuvarını bünyesinde barındırıyor. 80 mühendis ve 400 çalışanıyla yüksek kaliteli ve kritik öneme sahip bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştiren Berdan Cıvata, Türkiye ve dünyadaki mega projelerin çözüm ortaklarından biri olma özelliği taşıyor. Ülkenin yerli ve milli sanayiye katkısını sürdüren firma, ithal edilen bağlantı elemanlarının tasarım ve imalatını üstlenirken, 2016’dan beri savunma sanayi alanında kullanılan kritik bağlantı elemanlarının üretimini yapıyor.

Bu noktada yeni sıcak dövme preslerini envanterine katan Berdan Cıvata, MTOSB’de ilk olarak iki yatay işleme merkezini talaşlı imalat tesislerine kazandırdı. Savunma sanayinin kullandığı, sıcak daldırma, elektro, çinko lamel ve teflon/xylan kaplama hatlarını tesislerine kuran firma, 10 bin metrekarelik yeni tesisine özel ekipman yatırımı yapmak ve ISO 27001 ile AS9001 belgelerini almak için çalışmalara başladı.

Savunma sanayinin onaylı tedarikçisi

2019’dan bu yana Aselsan’ın onaylı yan sanayi üretici firma listesinde yer alan firmalardan biri olduklarını belirten ve kurumun özel talebi üzerine geliştirilen küçük boyuttaki 5 farklı cıvata çeşidinin onaylandığını hatırlatan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi Hasan Şemsi, “Bu cıvatalar Aselsan’ın ihtiyaç listesi içerisinden rastgele seçilmiş ürünler olup, burada alınan onay listedeki diğer ürünler için de geçerlidir. Çünkü bu ürünler seçilirken listede yer alan ürünlerin tüm parametreleri dikkate alınmış ve farklı özelliklerdeki 5 vida seçilmiştir.

Buradaki onay, ‘eğer Berdan bu 5 vidanın üretiminde başarılı olursa, diğer tüm benzer vidaları da üretme kabiliyetine sahiptir’ düşüncesini onaylama niteliğindedir. Aselsan’ın dışında Roketsan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün de onaylı tedarikçisiyiz.

TAİ (TUSAŞ), FNSS, STM, KOLUMAN, BMC gibi firmalara 2016 yılından itibaren çözüm ortaklığı yapıyoruz” dedi. Savunma sanayinde kullanılan yüksek mukavemetli ürünlerin imalatının ardında güçlü bir Ar-Ge sürecinin olduğuna dikkat çeken Hasan Şemsi, bir ürün için 3 bin saatten fazla tuz püskürtme korozyon testine karşı dayanması, başka bir ürünün ise sıfırın altında eksi 150°C’de çalışabiliyor olmasının istendiğini ve buna yönelik farklı uygulamaların yapıldığını dile getirerek, “Öyle bir ürün talebiyle karşınıza çıkılıyor ki daha önce hiç yapmamışsınız, hatta yapmayı bile düşünmemişsiniz.

Bırakın sizi, yurt içinde kimse yapmamış, Avrupa’dan yalnızca bir firma yapıyor. Bu ürünün yerli ve milli olarak üretilmesi gerekiyor. Burada Berdan’ın tam entegre üretim tesislerine sahip olmasının verdiği avantaj devreye giriyor. Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezimizin mühendisleri gelen talebi inceliyor ve üretim için belirlenen yol haritasıyla nihai ürüne ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.