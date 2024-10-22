Berdan Cıvata, savaş uçaklarına ürün geliştiriyor

Fahriye Kutlay ŞENYURT

İlk etapta uçak kanat cıvataları ve iniş takımı cıvataları gi­bi yüksek mukavemetli kri­tik özellikli cıvata ve somun çeşitlerini portföyüne aldık­larını belirten Berdan Cıva­ta Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy, savunma sanayi için özel kaplamalı ve yağlamalı ürün konusun­da da çalışmalar yaptıkları­nı söyledi.

ASELSAN’a özel olarak geliştirdikleri küçük boyutlardaki 5 farklı cıvata çeşidinin de onayını aldıkla­rını dile getiren Dilay Şem­si Aksoy, akülerde kullanılan yeni nesil bağlantı elemanla­rında da Ar-Ge süreçlerinin devam etiğini kaydetti.

“Uluslararası rekabette güçlenmemizi sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz”

Berdan Cıvata’ya ait Ar- Ge Merkezi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın­dan 2017 yılında belgelen­dirildiğini dile getiren Dilay Şemsi Aksoy, ürün geliştir­me, süreç iyileştirme, ener­ji verimliliği, işletme gene­linde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına odak­landıklarını ve yeni nesil teknolojilerle dünya stan­dartlarında ürün geliştirme, uluslararası rekabette güç­lenmelerini sağlayacak ça­lışmalar yürüttüklerini kay­detti.

Dilay Şemsi Aksoy, “Ar-Ge Merkezimiz kurul­duğundan bu yana 100’den fazla nitelikli proje, alanın­da uzman mühendisler ta­rafından yürütüldü. Ayrıca Berdan Cıvata Ar-Ge Mer­kezinde üniversite-sanayi iş birliği ön planda olmakla birlikte çeşitli kamu kurum­larıyla ortak projeler yürü­tülüyor ve çalışmaların de­vam etmesi planlanıyor” dedi.

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge niteliği yüksek proje­lerle inovatif proje yarışma­larında Ar-Ge Merkezi sür­dürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar gerçekleşti­rildiğini sözlerine ekleyen Dilay Şemsi Aksoy, “2023 yı­lı Ar-Ge 250 araştırmasında ‘Ar-Ge Merkezi Harcamala­rına Göre En Büyük Şirket­ler’ sıralamasında Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezi, Tür­kiye’de 339’uncu sırada, ‘Ar- Ge Merkezi Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100 Şirket’ sıralamasında 89’uncu sıra­da yer aldı. Türkiye’deki Or­ganize Sanayi Bölgeleri ara­sında düzenlenen 2023 OSB Yıldızları araştırmasında ‘OSB’lerde En Çok Harcama Yapan Firma’ kategorisin­de 27’nci sırada yer alarak, Ar-Ge harcamaları ile Tür­kiye’de ilk sıralara yerleşti” ifadesini kullandı.

Her yıl artan iş hacmini bu yıl da yeni yatırımlarla des­tekleyerek müşterilerine da­ha hızlı ve yenilikçi çözümler sunacaklarını söyleyen Di­lay Şemsi Aksoy, “Yeni maki­ne yatırımlarımızla kapasi­te artışımız devam ederken, özellikle inşaat ve rüzgâr sektörlerinin ihtiyacı yeni­likleri de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.