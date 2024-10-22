Berdan Cıvata, savaş uçaklarına ürün geliştiriyor
Dünyanın en önemli kritik bağlantı elemanları üreticileri arasında yer alan Berdan Cıvata, savunma sanayi sektörüne özel ürünlerin üretimine odaklandı. Firma, şu anda savaş uçaklarına yönelik ürün geliştirme projelerine devam ediyor.
Fahriye Kutlay ŞENYURT
İlk etapta uçak kanat cıvataları ve iniş takımı cıvataları gibi yüksek mukavemetli kritik özellikli cıvata ve somun çeşitlerini portföyüne aldıklarını belirten Berdan Cıvata Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy, savunma sanayi için özel kaplamalı ve yağlamalı ürün konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyledi.
ASELSAN’a özel olarak geliştirdikleri küçük boyutlardaki 5 farklı cıvata çeşidinin de onayını aldıklarını dile getiren Dilay Şemsi Aksoy, akülerde kullanılan yeni nesil bağlantı elemanlarında da Ar-Ge süreçlerinin devam etiğini kaydetti.
“Uluslararası rekabette güçlenmemizi sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz”
Berdan Cıvata’ya ait Ar- Ge Merkezi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılında belgelendirildiğini dile getiren Dilay Şemsi Aksoy, ürün geliştirme, süreç iyileştirme, enerji verimliliği, işletme genelinde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına odaklandıklarını ve yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme, uluslararası rekabette güçlenmelerini sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Dilay Şemsi Aksoy, “Ar-Ge Merkezimiz kurulduğundan bu yana 100’den fazla nitelikli proje, alanında uzman mühendisler tarafından yürütüldü. Ayrıca Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezinde üniversite-sanayi iş birliği ön planda olmakla birlikte çeşitli kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütülüyor ve çalışmaların devam etmesi planlanıyor” dedi.
Ulusal ve uluslararası Ar-Ge niteliği yüksek projelerle inovatif proje yarışmalarında Ar-Ge Merkezi sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Dilay Şemsi Aksoy, “2023 yılı Ar-Ge 250 araştırmasında ‘Ar-Ge Merkezi Harcamalarına Göre En Büyük Şirketler’ sıralamasında Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezi, Türkiye’de 339’uncu sırada, ‘Ar- Ge Merkezi Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100 Şirket’ sıralamasında 89’uncu sırada yer aldı. Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri arasında düzenlenen 2023 OSB Yıldızları araştırmasında ‘OSB’lerde En Çok Harcama Yapan Firma’ kategorisinde 27’nci sırada yer alarak, Ar-Ge harcamaları ile Türkiye’de ilk sıralara yerleşti” ifadesini kullandı.
Her yıl artan iş hacmini bu yıl da yeni yatırımlarla destekleyerek müşterilerine daha hızlı ve yenilikçi çözümler sunacaklarını söyleyen Dilay Şemsi Aksoy, “Yeni makine yatırımlarımızla kapasite artışımız devam ederken, özellikle inşaat ve rüzgâr sektörlerinin ihtiyacı yenilikleri de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.