Bereket Döner'den tüketicilerin en çok güvenip tavsiye ettiği marka oldu

1988’den bugüne 35 yıldır dönerin Türkiye’deki güvenilir markası Bereket Döner, Beyoğlu'nda küçük bir dükkanlar çıktığı yolda bugün, 90’ı aşan şubesiyle Türkiye’nin döner devlerinden biri. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan firma, 2023’ü franchising ile büyüyerek 100 şube ile ‘’dalya demeyi’’ hedefliyor.

Bereket Döner'in bu büyük başarısı hakkında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Taşkıran, işin sırrını “vizyoner bir yaklaşımla dönere hakkını vermek” olarak açıkladı.

Taşkıran, “Biz işe başladığımız zamanlarda dönerin şimdiki marka değeri yoktu. Herhangi bir lokantada müşteriye sunulan herhangi bir yiyecekti. Dönere yönelik vizyoner yaklaşımı biz getirdik diyebilirim. Dönerin başlı başına bağımsız bir yiyecek olarak markalaşmasında çok büyük emeğimiz var. Bizim tavsiyelerimizle dönere nişasta, soya gibi maddelerin katılması önlendi, yaprak ve kıyma oranlarına göre döner sınıflara ayrıldı, beyaz et karıştırılan ürünlerin et döner olarak satılması uygulaması kalktı. Döner sektörünün kuralları yeni baştan yazıldı. Döner Türkiye'nin marka yiyeceği oldu” diye konuştu.

"35 yıldır döner sektörünün en güvenilir markasıyız"

Hijyenik, helal, sağlıklı ve lezzetli dönerin 35 yıldır doğru ve güvenilir adresi olduklarını hatırlatan Taşkıran, ‘’Tüketicimiz markamıza ve dönerimize güveniyor. Bunu zaten sunduğumuz dönerin tüketiminden biliyorduk. Çünkü biz döneri olması gerektiği gibi yapıyoruz. Yani Bereket Döner'den döner yiyen, gerçekten döner yiyor. Haliyle bu anlayışımızı gören müşteri de bize güvenip çevresine tavsiye ediyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma bu konuda ne kadar doğru yolda olduğumuzu da tescilledi” dedi. Bereket Döner’in, Marketing Türkiye adına Kuantum Araştırma’nın gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Çok Tavsiye Edilen Markaları” araştırmasında güven, müşteri memnuniyeti ve gelecekte tekrar tercih etme değişkenlerinde en yüksek skoru aldığı bilgisini veren Taşkıran, ‘’Ne mutlu bizlere ki Bereket Döner’i kurduğumuz günden bugüne, 35 yıldır döner sektörünün en güvenilir markasıyız’’ dedi.

"Hedefimiz yıl bitmeden şube sayımızı 100’e çıkarmak"

Bereket Döner'in büyümeye devam edeceğinin altını çizen Taşkıran, “Şu anda 81 ilde 90’a yakın şubemiz var. Şimdiki hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız 2023 yılı bitmeden şube sayımızı 100’e çıkarmak” diye konuştu.

Bereket Döner olarak bundan sonraki amaçlarının “bu güveni arttırarak devam ettirmek” olduğunu ifade eden Taşkıran, “Nitekim bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü bizim bir vizyonumuz var. Geleneği yenilikçi anlayışla geleceğe taşıyoruz. Gelenekle bağımızı koparmadan, çağın gereklerini takip ederek geleceğe ilerliyoruz. Ayrıca biz işimizi olması gerektiği gibi yapıyoruz. Benim ‘4K Kuralı' dediğim bir prensibimiz var: İşçini kandırma, tedarikçini kandırma, müşterini kandırma, devleti kandırma... Bu anlayış peşinden her türlü başarıyı getirir” ifadelerini kullandı.