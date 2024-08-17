Bernhard H. Mayer doğrudan satışı tercih etti, 100’den fazla ülkeye ulaştı

Günay DEMİRBAĞ

1 871 yılında Bernhard H. Mayer’in kurduğu Bernhard H. Mayer® markası bir aile işletmesi. Marka, İsviçre yapımı saatler üretme geleneğini sürdürürken, sürdürülebilirlik ve dijital dünyaya uyum gibi modern yaklaşımları da benimsiyor ve geçmişin mirasını gelecekle buluşturma vizyonunu taşıyor. Markanın beşinci kuşak temsilcisi J.R. Mayer ile yaptığımız röportajda, Bernhard H. Mayer®’in geçmişten günümüze uzanan hikayesini, üretim süreçlerindeki titizliği, yeniliklerini ve Türk saat pazarındaki rolünü keşfedeceğiz. Bernhard H. Mayer® markasının tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Bernhard H. Mayer® markasının kökleri 153 yıl öncesine dayanıyor. 1871 yılında yetenekli ciseleur (oymacı) ve girişimci Bernhard H. Mayer kendi atölyesini kurarak bir aile işletmesi oluşturdu. 1800’lerin sonunda, Mayer markası ve kaliteli işçiliğiyle ünü geniş bir alana yayıldı. Kısa bir süre içinde, Avrupa kraliyet aileleri ve soyluları için anı madalyaları üretildi. Daha sonra, Bernhard H. Mayer’in oğlu Rudolf Mayer aile işini devralarak uluslararası alanda genişletti. 1900 yılında Paris’teki Dünya Fuarı’nda Bernhard H. Mayer® markası gerçekten uluslararası tanınırlığa ulaştı. Zamanla, Bernhard H. Mayer® yüksek kaliteli İsviçre yapımı saatler ve zarif takılar ile tanınan bir marka haline geldi.

“QNET ile tüm dünyaya ulaşıyoruz”

Premium saat markasının beşinci nesil temsilcisi olarak ne gibi büyümeler yaşadınız?

Aile mirasını ve markanın köklü tarihini korumak ve geliştirmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Bu sorumluluğu tanıyor ve markanın mükemmellik taahhüdünü ve geleneklerini sürdürmeye çalışıyoruz. Aile mirasımızı onurlandırmak için, her zaman istisnai işçiliği ve yenilikçi tasarımı öncelik olarak belirliyoruz. Aynı zamanda, geçmişin mirasını gelecekle birleştirme çabalarımızla yenilik yapmaya ve tekliflerimizi geliştirmeye kararlıyız. Her yeni koleksiyon ve tasarımda markamızın tarihini ve değerlerini titizlikle yansıtmaya kararlıyız. Ayrıca, mevcut ihtiyaçları karşılayan yenilikçi çözümler sunmaya ve teknolojik gelişmeleri titizlikle izlemeye ve entegre etmeye kararlıyız. QNET, doğrudan satış ile tüm dünyaya ulaşabiliyoruz.

Üretim alanlarından bahsedebilir misiniz?

İsviçre'de yılda 50.000 adet lüks saat üretiyoruz ve kaliteyi korumak için bu miktarı artırmıyoruz, çünkü İsviçre saatleri katı İsviçre standartlarına uymak zorundadır. İlk gereklilik, saati oluşturan bileşenlerin çoğunun İsviçre'de üretilmiş olmasıdır. İkinci önemli gereklilik, tüm saatlerin ister mekanik ister kuvars olsun, sertifikalı profesyonel saat ustaları tarafından üretilmiş olmasıdır. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (FH) tarafından belirlenen standartlara uyuyoruz ve bu listede yer alarak kalitemizi taahhüt ettiğimizi gösteriyoruz, ürünlerimizi dünya çapında satıyoruz.

Bernhard H. Mayer® markası şu anda hangi pazar segmentine yönelik saatler üretiyor?

Bugün Bernhard H. Mayer®, sürdürülebilirlik odaklı saatler üretiyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve titiz işçilik, saatlerimizi diğer markalardan ayırıyor. Her bir saat, saat meraklıları için özel bir deneyim sunar, ustalıkla işlenmiş detayları ve zarif estetik anlayışıyla dikkat çeker. Sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve malzemeler, markanın çevresel sorumluluğa olan bağlılığını ve çağdaş lüks tanımını yansıtır.

Türk saat piyasası ve tüketici trendleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türk saat pazarı, COVID sonrası dönemde önemli bir büyüme ve artan bir aktivite yaşamıştır. Lüks tüketimindeki artışla birlikte, busaatlere olan talep de artmıştır. Pandemi öncesi yaşam tarzlarına dönüş isteği ve COVID-19 dönemi boyunca biriken tasarruflar, saat satışlarını olumlu yönde etkilemiştir. Klasik modeller her zaman ön plandadır. Tüketiciler, her markanın benzersiz tarzını yansıtan ve markayla net bir şekilde özdeşleşen saatleri tercih ederler. Zamansız tasarımlar sürekli olarak popülaritesini artırmaktadır. Ancak, özellikle genç tüketiciler arasında yenilikçi modellere güçlü bir talep bulunuyor. İkonik tasarımlarımıza eklenen yenilikçi özellikler, genç tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Neden QNET’i bir ortak olarak seçtiniz ve onlarla iş birliğinizi detaylandırabilir misiniz?

QNET, özel bir satış kanalına sahiptir. Müşterilere ulaşmak için doğrudan satış yöntemi ve e-ticaret dinamikleriyle yönlendirilir. Daha önce sınırlı sayıda müşteriye ulaşırken, QNET sayesinde şimdi 100’den fazla ülkede birçok tüketiciye ulaşarak daha tanınan ve bilinen bir marka haline geldik.

Dijitalleşme ve e-ticaretin segmentinizdeki saat pazarına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dijital saatler ve benzer özellikler sunan akıllı cihazlar, dünya genelinde hızla büyüyen bir kategori olarak tüketiciler arasında favori hale geliyor. Bu kategorinin yükselişine rağmen, İsviçre saat ihracatı dolar bazında sağlıklı yüzdelerle büyüyor. Ayrıca, yeni bir güven, çevrimiçi alışveriş araçları ve İsviçre yapımı saatleri çevrimiçi olarak satın almanın sağladığı kolaylık sayesinde artış gösteriyor.

Metaverse hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Bernhard H. Mayer®, 2021’den beri Decentraland Metaverse’de yer alarak, genç saat koleksiyoncuları ve meraklıları için büyük bir memnuniyet sağlamıştır.

Kuruluşunuz sürdürülebilirlik ilkesine nasıl yaklaşıyor? Saatlerinizin üretim ve ambalajında hangi yenilenebilir malzemeleri kullanıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik, ailemizin ve tüm insanlığın geleceği için bırakmak istediğim önemli bir mirastır, sonuçta hepimizin sadece bir ‘Doğa Anası’ var. QNET ile sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir iş birliğimiz var. Yeni ‘OMNI’ saat koleksiyonumuzda, lüksü sürdürülebilirlikle sorunsuz bir şekilde harmanlayarak yenilikçi bir saat sunarken yüksek standartlarımızı koruyoruz. OMNI koleksiyonunda geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan kauçuk kayışlar kullanıyoruz. 2025 yılında, tamamen sürdürülebilir ilk saatimizi üretmek için büyük planlarımız var. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız sadece ürünlerimizle sınırlı kalmayıp, ambalajlarımızın ve uygulamalarımızın da daha yeşil bir geleceğe olan taahhüdümüzü yansıtmasını sağlıyor.

Tasarımda mükemmeliyet, üretimde kusursuzluk

Şu anda üzerinde çalıştığınız yeni ürün veya projeler var mı?

Ar-Ge ekibimiz, 5 yıllık döngülerle plan yapar ve önümüzdeki 3 yıl için sürekli bir proje akışı sağlar. Bir projeyi sıfırdan konseptten prototipe ve gerçek üretime kadar tasarlamak, mühendislik yapmak ve götürmek uzun süren bir süreçtir. Tüketici trendlerini öngörmek başarımızın büyük bir parçasıdır, bu yüzden müşterilerimize çok yakınız. Şu anda, yeni kadın ve erkek Alto Seramik Saat Koleksiyonumuzla ilgili birkaç büyük küresel lansman yapıyoruz. Alışveriş sezonları için, Bernhard H. Mayer®, koleksiyoncuların favorisi olacağını düşündüğümüz sertifikalı bir kronometre (COSC) spor saatini piyasaya süreceğini gururla duyurmaktadır.

Lüks saat endüstrisinde başarılı olmak için ne gereklidir?

Tasarımda mükemmeliyet, üretimde kusursuzluk ve nesilden nesile aktarılabilecek yüksek kaliteli, dayanıklı bir saat yaratmak gibi birçok unsur vardır. Satış sonrası hizmetlerin mevcudiyeti ve e-ticaret alışveriş deneyimi de başarılı bir markayı destekler.

Genç girişimcilere özel olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

Hızlı otomasyon ve yapay zekânın her sektörde işleri ele geçirdiği bu dönemde, genç neslin mümkün olduğunca çok şey öğrenmelerini ve herhangi bir sektörde girişimcilik denemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Bugünün gig ekonomisi, sıfır yatırım ile esneklik sağlar ve herhangi bir yerden çalışmayı mümkün kılar. Örneğin, doğrudan satışta QNET gibi kurulmuş platformları kullanarak, profesyonel ve kişisel hedeflerine ne kadar çaba göstereceklerine karar verme özgürlüğü sağlar.