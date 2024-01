Besa Holding'ten Bodrum Gündoğan'a 300 milyon dolarlık proje

Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara merkezli Besa Holding, 50. yaşını, önemli bir proje ile taçlandırıyor. 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen The Bo Viera, Türkiye'nin turistik ilçelerinden Bodrum'un Gündoğan mevkiinde 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan 76 villa, 234 rezidans ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile bölgenin en prestijli yaşam alanı olmayı hedefliyor.

Doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam konsepti sunan proje, akıllı ev sistemleri ve enerji verimliliği ile geleceğin yaşam standartlarını, bugünden deneyimlemeyi amaçlıyor. 2017 yılında inşaatına başlanan ve oturumun başladığı projenin, bu yıl tamamlanması planlanıyor.

"Sürdürülebilir bir yaşamı da ön planda tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile bölgenin en gözde yaşam alanı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yatırımda, sadece lüks değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamı da ön planda tutuyoruz. Akıllı ev sistemleri, enerji verimliliği ve çevre dostu tasarım unsurlarıyla donatılan daireler, geleceğin yaşam standartlarını bugünden deneyimlemeye olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Projelerinin, Gündoğan'ın doğasına hakim konumla birleştiğini kaydeden Bezci, "The Bo Viera projesi, denize sıfır konseptiyle, şehrin gürültüsünden uzak, huzuru, konforu, estetiği ve işlevselliği bir arada sunan, prestijli bir yaşam vaat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, The Bo Viera, Bodrum'un benzersiz atmosferine uygun dış cephesiyle, bölgenin ünlü turkuaz denizi ve eşsiz plajlarıyla öne çıkan doğasını zenginleştiriyor. Lüks konutlar ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton Hotel ile bölge, tatil beldesi olmanın ötesine geçerek, estetik ve lüksü bir araya getiren benzersiz bir yaşam alanı sunuyor.