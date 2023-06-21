Beşiktaş, Papara ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci ve siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehtap Ferah katıldı.

Sponsorlukların kulüpler için büyük önemi olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Ekonominin çok büyüdüğü, sadece stat ve bilet gelirlerinin yeterli olmadığı bir süreç yaşanıyor. Kendilerinin bize verdiği değer gurur kaynağı. Papara firmasıyla önümüzdeki sene de beraber olmak üzere nikahı tazeledik. Bu seferki bir diğerinden biraz daha farklı, üstüne ilave edildi. Geçen sene konçta sponsorumuzdu, bugün kol sponsorluğunda, tek kolumuzda yoluna devam edecek. Yeni çıkan formalarımızla beraber kolda da Papara bizimle beraber olacak. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Konçtan, kola, belki yarın daha büyük sponsorluklara inşallah beraber yürüyeceğiz. Ekonomik olarak ülkenin yaşadığı sorunlar, deprem, iki sene önce yaşanan kovid derken kulüpler olarak sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Nefes alabiliyorsak, değerli sponsorlarımız sayesinde alabiliyoruz. Dünya dijital ortama doğru gidiyor, genç nesil dijital ortamı değerlendiriyor, ben hala telefonla oynarken torunuma soruyorum. Beşiktaş camiasının Papara ile ilişkimizi desteklemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın dün tanıtılan yeni sezon formalarının da gösterildiği basın toplantısında Çebi, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş’ı." sözlerini kullandı. Başkan Çebi, en çok kırmızı formayı beğendiğini de belirtti.