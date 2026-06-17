Beta Enerji’de talep toplama başlıyor

Hayati ARIGAN

Transformatör üreticisi Beta Enerji, halka arz için yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek. Pay başına 40 TL sabit fiyatla yapılacak halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arz, 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. İhraç kapsamında 55 milyon adet sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Gelir büyümeye gidecek

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzdan elde edilecek gelirin büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti. Dağsuyu, “Yatırımcılarımızdan alacağımız destekle şirketimizin sektördeki konumunu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Halka arzı kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak görüyoruz” dedi.

Temettü ve pay satmama taahhüdü

Şirket, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 30’unu nakit temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca hisse satışı gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etti. Bunun yanında Beta Enerji, payların işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı dahil dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir karar almayacağını duyurdu. Katılım Endeksi kriterlerine uygun olan şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

2027 hedefi: 400 milyon doların üzerinde ciro

Dağsuyu, şirketin 2025 yılında yüzde 9 büyüyerek 4,7 milyar TL ciro elde ettiğini belirterek, “Cironun yüzde 56’sının ihracattan geliyor. Aynı dönemde şirketin brüt kârı 1,5 milyar TL, FAVÖK marjı ise yüzde 22,8 olarak gerçekleşti” dedi.

2026’nın ilk çeyreğinde FAVÖK marjının yüzde 23,5 seviyesine yükseldiğini kaydeden Dağsuyu, Adana’daki yeni üretim kampüsünün tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte 2027 yılı sonunda 400 milyon doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

130 milyon dolarlık enerji kampüsü yatırımı

Adana’da yaklaşık 130 milyon dolar yatırım değeri ve 115 bin metrekare büyüklüğe sahip Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nü hayata geçirdiklerini ifade eden Dağsuyu, “Mart 2025’te ilk fazı üretime başlayan kampüste güç transformatörleri, beton köşk ve yüksek gerilim anahtarlama sistemleri üretimi gerçekleştiriliyor. 2026 sonuna kadar dağıtım transformatörü üretimini de tamamen yeni kampüse taşımayı planlıyoruz. Yeni yatırımla dağıtım transformatörü üretim kapasitesinin yıllık 6 bin adetten yaklaşık 34 bin adede çıkması, güç transformatörlerinde ise kapasitenin adet bazında yaklaşık 36 kat artırılması hedefleniyor” diye konuştu.

Bugüne kadar 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Dağsuyu, kısa vadede ihracat yaptıkları ülke sayısını 100’e, beş yıl içinde ise 130’a çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.