Starbucks'tan 2 bin mağazada tepki kapanışı: CEO kovuldu, çalışanlar ders alacak

Starbucks, Güney Kore'de 1980 Gwangju darbesini çağrıştırdığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalan tanıtım kampanyasının ardından özür dileyerek, tüm şubelerini eğitim amaçlı yarım gün kapatma kararı aldı.

Starbucks'ın Güney Kore CEO'su görevden alınırken, çalışanlar, tarihsel farkındalık ve sosyal duyarlılık konusunda bilgilendirilecek. Bu kapsamda, ülke genelindeki Starbucks mağazaları gelecek hafta yarım gün kapılı olacak.

Tepkilere neden olan "Tank Günü" kampanyası, şirketin büyük hacimli içecekler için tasarladığı "Tank Serisi" yeniden kullanılabilir bardakların tanıtımı amacıyla düzenlenmişti. Kampanya, 1980 yılında Gwangju'da demokrasi yanlısı protestoları bastırmak için kullanılan askeri güçleri ve katliamı anımsattığı gerekçesiyle kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung da sosyal medya hesabından kampanyayı 'insanlık dışı ve utanç verici' sözleriyle eleştirdi.

Ülke genelinde bazı Starbucks mağazaları önünde protestolar düzenlenirken, boykot çağrılarının ardından şirketin satışlarında önemli düşüş yaşandı.