AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AJet, sonbahar aylarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılacak uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler 15 Eylül-24 Kasım arasında KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.