Beyaz ette yine satış var: Şenpiliç, Köytür’ü alıyor

Kerim ÜLKER

O haberimizde sektörün öncü firmalarından Keskinoğlu’nun satılmasını ilk kez Dünya Gazetesi’nden sizlere duyurmuştuk. Haberimizde Türkiye’nin en önemli yem üreticilerinden biri olan Matlı Holding’in Keskinoğlu’nun tamamını almak üzere görüşmeler yürüttüğünü sizlerle paylaşmıştık.

Haberimizin ardından anlaşma tamamlandı ve nisan ayının ilk haftasında anlaşma imzalandı. Şimdilerde ise yine sektörün öncülerinden iki dev marka arasında satış süreci başladı. YEMSEL Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı, Şenpiliç Gıda Sanayi’ye devrediliyor.

Anlaşma tamamlanırsa YEMSEL, Şenpiliç bünyesine girecek. Resmi kayıtlarda ismi YEMSEL olarak bilinse satılan şirket, Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Köytür Piliç. 1965 yılında Mehmet Çakır tarafından kurulan Köytür, uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntıyı aşamamış, şirkete 2015 yılının Aralık ayında iflas erteleme isteyerek kayyum atanmıştı.

Borçlarını ödemekte zorlanan Köytür, 2020 yılında da iflasını açıklamıştı. Köytür markasını alan Şenpiliç ise Türkiye'nin "En büyük ilk 100 sanayi kuruluşu" içinde 76’ncı sırada yer alıyor. 1978 yılında kurulan Şenpiliç, 3 bin 700'den fazla çalışanı, 425 bin tonluk piliç eti kapasitesi ve 3 milyar TL'ye yakın cirosuyla 'Türkiye'nin en büyük' entegre piliç eti üreticilerinden biri.

Bünyesinde 29 damızlık çiftlik, 3 kuluçkahane, 3 yem fabrikası ve 3 kesimhanesi olan şirketin İstanbul dışında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Karabük, Konya, Lüleburgaz, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Sakarya ve Samsun'da da müdürlükleri bulunuyor.