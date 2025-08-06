Beyaz Saray açıkladı: Apple'dan 100 milyar dolarlık yatırım, 50 eyaleti kapsıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yatırımın detaylarına ilişkin açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray’dan gelen bilgilendirmede Apple’ın ABD genelinde binlerce kişiye istihdam sağlayacağı vurgulandı.

Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett de Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, Apple’ın yeni yatırım planını kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

9 eyalette tesisler büyüyor, Teksas’a yeni fabrika geliyor

Yatırım planı kapsamında Michigan, Teksas, Kaliforniya, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, Kuzey Karolina ve Washington eyaletlerinde mevcut tesislerin genişletilmesi öngörülüyor.

Teksas’ta yeni bir fabrika kurulması planlanırken, Apple ayrıca ABD İleri Üretim Fonu’nun iki katına çıkarılacağını, bir üretim akademisi kurulacağını ve yapay zeka ile silikon mühendisliğine yönelik yatırımların hızlandırılacağını duyurdu.

50 eyaleti kapsayan dev program

Toplam 500 milyar doları aşacak bu yatırım programı; Apple’ın 50 eyaletteki binlerce tedarikçiyle yürüttüğü işbirliğini, doğrudan istihdam yaratımını, Apple Intelligence altyapısını, veri merkezlerini, kurumsal tesisleri ve 20 eyalette sürdürülen Apple TV+ prodüksiyonlarını da içine alıyor.