Beyçelik Gestamp’ın TEKNOSAB fabrikası açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa ziyareti kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen 48. Ekonomiye Değer Katanlar ödül törenine de katılım gösterdi. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde İhracat, Sektör Liderleri, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde Bursa ve ülke ekonomisine değer katan şahıs ve firmalar ödüllendirildi. Sektör Liderleri kategorisinde ödüle layık görülen Beyçelik Gestamp’ın ödülünü Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Baran Çelik, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un elinden aldı.