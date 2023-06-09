Beymen lüks çantada ikinci el satışa başladı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Beymen, döngüsel moda anlayışıyla sürdürülebilirliği iş sürecine ikinci el satışa başlayarak kattığını açıkladı.

Reborn markası altında şimdilik sadece Beymen’den alınan lüks çantalar satışta. Ancak plan, farklı çantaların da, hatta ayakkabı ve giysilerin de ikinci el satışına başlamak. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Reborn ile Türkiye’nin ilk 2. el lüks satış platformunu kurduk” ifadesini kullandı.

Çapçı, tüketicinin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerinin alışveriş tercihlerine giderek daha fazla yansıdığını belirterek, “ Beymen Reborn ile Beymen dostlarının Döngüsel Moda’ya katılımlarını artırmayı, moda endüstrisinde giderek daha fazla farkındalıkla yaklaşılan çevresel uygulamalar ve sürdürülebilirlik hareketine bireysel olarak katkı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Peki ikinci el satış, birinci el satışları etkiler mi? Çapçı bu konunun marka içinde de tartışıldığını ancak satışı artıcı etkisi olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Orijinallik kontrolü yapılacak

Elif Çapçı, Beymen’in kuşaklar ötesi yapısının altını çizerken genç tüketicinin beklentilerini çok önemsediklerini anlattı. Genç lüks ürün tüketicisi sürdürülebilirliği özellikle önceliklendiriyor.

Çapçı; “Beymen olarak ürün seçkimizi oluştururken Z kuşağının modaya bakış açısını, yaşam tarzını ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen tercihlerini de göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu. Yüze yakın seçili markanın imzasını taşıyan lüks ikinci el çantaların satışa sunulabildiği Beymen Reborn için başvurular Beymen.com’daki Beymen Reborn sayfasından yapılıyor.

Beymen müşterileri, Beymen Reborn ile ikinci el çantalarını dört adımda satışa sunabiliyor ve dünyaca ünlü markaların ikonik ikinci el modellerine sahip olabiliyor. Ürünler için orijinallik kontrolü yapılıyor, özel olarak kurgulanmış bir fiyatlama modeli uygulanıyor. Birkaç haftalık sürede 125 lüks çantanın satışına imza atılmış. Çapçı ilginin artarak sürdüğünü anlattı.

Gelir bağışlanabiliyor

Satışa sunulan çantalardan elde edilecek gelir için ödeme seçeneklerinde “bağış” opsiyonuna da yer verilmiş. Beymen, bağış opsiyonunu seçen müşterilerinin çantalarının satışından elde ettiği geliri, herhangi bir hizmet komisyonu kesintisi uygulamadan müşterileri adına DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya bağışlıyor.

Türkiye lüks pazarı kurdaki dalgalanmalara çok dirençli

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, kurda yaşanan hızlı artışa ilişkin sorumuza, “Bu tip çıkışlara alıştık, piyasa da alıştı. Bu dalgalanmalar Türkiye’ye özel de değil, dünyada da jeopolitik risklerin etkisi ile dalgalanmalar yaşanıyor” yanıtı verdi. Stratejilerini uzun soluklu kurguladıklarını belirten Çapçı, kurdaki artışı doğal bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.

Beymen CEO’su Türkiye pazarının genç, lüks tüketmeyi seven ve ciddi turist alan bir ülke olarak özellikle lüks pazarda çok dirençli olduğunu vurguladı. Çapçı, “Kaygılanmıyoruz ancak kuru ve ekonomideki gelişmeleri ciddiyetle takip ediyoruz” ifadesini kullandı.