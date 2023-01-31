Bien’den Bilecik’e 5,5 milyon metrekarelik ilave yatırım

Türkiye’de ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncularından Bien, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bien, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ilave tesislerinin açılışını düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi. Törende Duvar Seramik Fabrikası ilave hatların yanı sıra Armatür Fabrikası, Tamamlayıcı Ürünler Fabrikası, Chemicall Frit Tesisleri’nin de açılışı yapıldı. Törende konuşan Bien Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ercan, Türkiye’yi sevdiklerini belirterek, ”Bu yatırımları ülkemize olan sevgimizle yapıyoruz. Fabrikaları ilk aldığımızda Bilecik 4 milyon metrekare, Bozüyük ise yaklaşık 1,5 milyon metrekare kapasiteye sahipti. Bugün yeni tesislerimiz için bütün teknik ekibimiz ve kadromuz çok heyecanlı” dedi.

Çine yatırımı 1 yıl sonra hizmete girecek

Sektördeki bilgi birikimlerini dünyanın en büyük tesisini kurmak için kullandıklarını dile getiren Ercan, “Yatırımlarımıza her zaman hız kesmeden devam ettik. Ancak nasıl daha iyi ve farklı yapabileceğimize, yeni teknolojileri nasıl entegre edebileceğimize odaklandık. Bu ek tesislerimizin yanı sıra yaklaşık 3 yıl önce alt yapısına, geçtiğimiz yıl da yatırımına başladığımız Aydın Çine’deki tesisimizi önümüzdeki 1 yılda açmayı planlıyoruz” diye konuştu. Son teknoloji kullanılan ilave tesislerde yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, granit, armatür ve duş sistemleri, gömme rezervuar ve klozet kapakları ile frit üretimi yapılacak. Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ilave tesisi yatırımı ile 5.5. milyon metrekare ek duvar karosu üretim kapasiteyle birlikte toplam yıllık 51 milyon metrekare seramik üretim kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca yılda 270 bin adet armatür, 500 bin adet gömme rezervuar ve 500 bin adet klozet kapağı üretilmesi planlanıyor.