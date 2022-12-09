Big Bang'dan girişimlere 341 milyon TL'lik destek

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, İTÜ Arı Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Startup Challenge etkinliğinin 11'incisi gerçekleştirildi.

Bu sene "Future Changers" mottosuyla düzenlenen ve iki gün gerçekleşen sunumlar sonrası Big Bang 2022'de 71 girişime 19 milyon 365 bin TL'lik nakit ve ödül dağıtıldı. Top 71'de yer alan girişimler arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; From Your Eyes, Tayko Pil ve iyiMetal oldu.

Bu yıl içerisinde yatırım alan 53 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 274 milyon 195 bin TL'lik yatırım ise Big Bang'de topluca anons edilerek kutlandı. Yatırım alan girişimlerin 5 tanesinin yatırım haberi duyurusu ilk kez Big Bang sahnesinde anons edildi.

Yatırım haberi ilk kez Big Bang sahnesinde duyurulan girişimler; Ecofoni (25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım), Kooplog (300 bin TL tohum öncesi yatırım), Lumnion (tohum yatırımını devamı olarak 150 milyon TL değerleme üzerinden yatırım), Adlema (400 bin dolar) ve Nanomik (800 bin avro) oldu.

"Küresel arenaya çıkmak için hazır"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Ticaret Bakanlığı'nın Tekno-Hızlandırma Destek Programı kapsamında Innogate programına yaptıkları desteklerin öneminden ve programın başarılarından bahsetti. Teknokentin 2023 için planlanan küresel iş birlikleri programına yönelik bilgi veren Dikbaş, Big Bang etkinliğinin küresel ölçekte gerçekleşmesi için hazır olduğuna değindi.

İTÜ Arı Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ise teknokentin 20 yılda geldiği noktaya ilişkin bilgiler verdi.