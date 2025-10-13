Bildirimsiz satın alma krizi! Pekin’den Qualcomm’a inceleme

Çin Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), ABD’li çip üreticisi Qualcomm’un Autotalks satın alımını Çinli yetkililere bildirmediğini duyurdu.

Kuruma göre Qualcomm, söz konusu işlemi bildirmediğini kabul etti.

SAMR tarafından yapılan açıklamada, Mart 2024’te Qualcomm’a bu satın almanın düzenleyici onay gerektirdiği bildirilmişti. Şirketin aynı ay içinde bu süreci ilerletmeyeceğini beyan ettiği, ancak buna rağmen haziran ayında anlaşmayı tamamladığı ve kurumu bilgilendirmediği ifade edildi.

Bu gelişme, Çin’in Qualcomm hakkında rekabet soruşturması başlattığını duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.

Soruşturma kapsamında şirketin Çin rekabet yasasını ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Trump etkisiyle hisseler geriledi

Qualcomm, konuyla ilgili olarak Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Şirketin hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırma tehdidinde bulunması ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi iptal etmesinin ardından cuma günü yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.

Uzmanlar, Çin’in Qualcomm’a yönelik soruşturmasının hem teknoloji rekabeti hem de ABD-Çin ticaret gerilimi bağlamında dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.