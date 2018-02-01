Bilir Basım yüzde 15 büyüme hedefliyor

01 Şubat 2018

Emel ÜNAL BULUT

İSTANBUL - Kurulduğu 1999 yılından bu yana çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Bilir Basım Genel Koordinatörü Niyazi Bilir, bugün bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde 25 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. 2016 yılının zor bir yıl olduğunu söyleyen Bilir, özellikle döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların kağıt fiyatlarına direkt etki etmesiyle işlerini kat etmeden hatta zarar etme durumu ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Bu olumsuzluklara rağmen yatırım yaparak satış rakamlarını bir önceki yıla göre yüzde 20 artırmayı başardıklarını sözlerine ekleyen Bilir, “2017 yılının ilk yarısında da ofset ve dijital baskı makinesi yatırımlarımız oldu. Şuan ülkemizin bulunduğu coğrafi bölge itibarı ile sürekli sosyal ve ekonomik değişkenlikler yaşıyoruz. Ancak bu yatırımlarımızla 2018 yılında yüzde 15 büyümeyi ve İMES Sanayi Sitesi’ndeki firmalar müşteri portföyümüzün yüzde 3’ünü oluştururken bu oranı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki dönemlerde yatırımlarımız için ise yurtiçi ve yurtdışı ekonomik göstergelere göre bu yıl ve 2018 yılı sonunda yapacağımız değerlendirmelerde karar vereceğiz” diye konuştu.

“Yazılım güncelleştirme çalışmalarımız bulunuyor”

Firmanın, üretimde kapasitenin tam kullanılıp kullanılmadığını, verimlilik oranlarını, siparişlerin grafikten, baskıdan ve mücellitten hangi hızda çıktığını ve işin süreçlerini takip ettikleri yazılım güncelleştirme çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Niyazi Bilir, “Ofset baskılı işler ve sürekli form baskılı işler üretimi yapan az sayıdaki işletmelerden biri olan firmamız, ofset baskı bölümünde dört renk Heidelberg baskı makineleri, iki renk ofset baskı makineleri, kesim makineleri, selefon makineleri bulundurmakta; sürekli form bölümünde ise dört renk baskı makineleri, iki renk baskı makineleri, harman, tabakalama ve barkod baskı makineleri ile çalışmakta” dedi.

“Mesleki eğitimlerin daha iyi seviyeye çıkarılması gerekiyor”

Türkiye’de sanayileşmeyi daha ileri seviyelere çıkarmak için öğrencilere verilen mesleki eğitimlerin daha verimli olması gerektiğini vurgulayan Bilir, içi boş meslek liseleri ve meslek yüksek okulları değil özel sektörün bizzat dersler verdiği, okul yönetimine ve müfredatına katıldığı mesleki okullar olması gerektiğine dikkat çekti.

Nitelikli personel bulmakta zorlanılan günümüzde, yatırım yapan, personel istihdam eden ve iş güvenliği uzmanı çalıştırarak işin daha iyi yapılması ve personelin daha iyi koşullarda çalışması anlamında emek veren firmaların karşısına kamu ihalelerinde merdiven altı olarak tabir edilen işletmelerin çıktığını söyleyen Bilir, “Türkiye’de doğru ve şeffaf rekabetin olması herkes açısından çok iyi olacağını ve her şekilde kaliteyi artıracağına inanıyorum” dedi.

“Sektör, dijital çağ ile küçülürken, karton ambalaj ile büyüyor"

Sektörün, Türkiye’nin son 15 yıldaki ekonomik büyüme oranıyla bağlantılı olarak hızlı büyüdüğünü ve birçok matbaa işletmesinin ciddi yatırımlar yaptığını aktaran Bilir, bazı işletmelerin ise yapılan yanlış yatırımlar sonucu zor durumlarda kalarak, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Sektörün dijital çağın daha etkin kullanılmasıyla ister istemez küçüldüğünü ancak Türkiye ekonomisinin büyümesi, sanayinin gelişmesi, ihracatın artması ve bir çok ürünün karton ambalaj ile satılmaya başlanmasıyla da büyüdüğünün altını çizdi.