Binance, 2022 yıl sonu raporunu yayınladı

Binance, 2022 yılına ilişkin çalışmalarını özetleyen raporunu açıkladı. Binance Blog’da yayınlanan raporda, Binance’in 2022’deki çalışmalarının yanı sıra sektördeki gelişmeler de ele alındı. “Sektörümüzü olumsuz olarak etkileyen bazı olaylar art arda gelse de bunlara direnç gösterdik” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Binance’in blokzincir ekosisteminin insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik potansiyeline duyulan güveni yeniden oluşturmaya odaklandığı belirtildi. “2022, blokzincir ve kripto dünyasındaki herkes için zor bir yıldı.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Binance’in geçen yıl da kullanıcı deneyimine, gerçek dünya değeri olan ürünlere ve tüm sektör için sağlıklı, sürdürülebilir bir yolda ilerlemeye öncelik verdiği belirtildi.

“2022'de 14 bölgede gerekli lisansları, tescilleri ve onayları aldık”

“Uygun yasal çerçevelerin ve kullanıcıları koruyan güvenli bir ekosistemin, kripto ve blokzincirin kitlesel olarak benimsenmesine giden yolun temelini oluşturduğuna inanıyoruz” ifadelerinin yer aldığı raporda, “Geçen yıl sarf ettiğimiz emeklerin görüldüğünü güvenle söyleyebiliriz. 2022'nin sonuna kadar 14 bölgede gerekli lisansları, tescilleri ve onayları aldık. Deneyimimizden faydalanarak, dijital varlıklar için pratik yasal düzenlemeler geliştirme konusunda düzenleyiciler ve kamu otoritelerine yardımcı olmaya devam ettik. Sektörün en yetenekli personellerini bünyemize katarak güvenlik ve uyum ekibimizdeki çalışan sayısını da yüzde 500 artırdık” denildi. Binance’in kripto, blokzincir ve dijital mali suçlarla mücadele ile ilgili konularda 70'ten fazla Emniyet Teşkilatı çalıştayı düzenlediğinin anımsatıldığı raporda, emniyet teşkilatlarından gelen 47 binden fazla talebi işleme aldıklarına değinildi. Raporda Binance’in Ulusal Siber Adli Tıp ve Eğitim İttifakı’na (NCFTA) katılan ilk blokzincir ve kripto kuruluşu olduğu belirtildi.

Kimlik doğrulama (KYC) süreçlerine dikkat çekilen raporda, bu konuda gerçek zamanlı fotoğraf kalitesi değerlendirmesi, çeşitli bölgelerde daha hızlı doğrulama sağlanması ve daha fazla kimlik belgesi türü desteği de dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiği anlatıldı.

“SAFU’nun değerini tekrar 1 milyar dolara çıkardık”

Binance’in sektördeki iflasların ardından ekosisteme yönelik güveni yeniden inşa etmek adına çalıştığının belirtildiği raporda, “CEO'muz ve kurucumuz Changpeng Zhao (CZ), merkezi kriptoborsalarının, kullanıcıların ve düzenleyicilerin güvenini yeniden kazanması için bir yol sunmak üzere altı ilkeden oluşan bir yazı yayınladı. Şeffaflık hareketine öncülük ederek, Binance Köprüsü'ne endekslenmiş tüm tokenler için bir teminat kanıtına ek olarak, kullanıcı fonlarının Binance'te 1:1 tutulduğunu doğrulamak için herkesin kullanabileceği bir rezerv kanıtı (PoR) sistemi başlattık. Acil bir durumda 128 milyon kullanıcımızı korumak maksadıyla Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonumuzun (SAFU) değerini tekrar 1 milyar dolara çıkardık” denildi.

İstihdamda artış

“2022, gelecek vaat eden bazı projelerin kendi kontrollerinde olmayan olaylara kurban gittiğini gördüğümüz bir yıl oldu.” cümlesinin yer aldığı açıklamada, bu anlamda Binance’in de olumlu ve kalıcı etkiler bırakmanın yanı sıra son kullanıcılara değer katmak da isteyenleri desteklemeye devam ettiği belirtildi. Raporda, “2022'de, sektörü kalkındırma girişimimize 1 milyar dolarlık katkıda bulunurken, katkımızı 2 milyar dolara çıkarma taahhüdünü de verdik. Binance Labs aracılığıyla Web3 ve blockchain gelişimini desteklemek için 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptık, kuluçka programımızın beşinci sezonuna başladık ve 14 stratejik birleşme ve satın alma anlaşmasının yanı sıra 61 token girişim anlaşmasını da onayladık veya sonuçlandırdık” denildi. Raporda, Binance’in istihdamını artırdığına, bu bağlamda da 100’den farklı ülkedeki çalışan sayısının toplamda 7 bin 500’ü geçtiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca Binance’in Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle 10 milyon BUSD bağış ve türünün ilk örneği olan Binance Mülteci Kripto Kartı'nın piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere Binance Charity Foundation (BCF) aracılığıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği anlatıldı.

“2023, daha fazla büyüme, benimsenme ve yenilik getiren bir yıl olacak”

Açıklamada, “2022, gelişmekte olan sektörümüzün temellerini test etti ve Web3 şirketlerini daha çok çabalamaya, daha iyisini yapmaya itti. Kendi açımızdan, güveni yeniden tesis etmek ve bir milyar kripto kullanıcısına daha hoş geldiniz demek için güvenli bir temel oluşturmak amacıyla sektördeki çabalara yardımcı olmaya ve bunları koordine etmeye hazırız. Şaşırtıcı bir hızla büyümemize rağmen, güvenli, kullanıcı dostu bir dijital varlık deneyimi sağlamak için nereden başladığımızı asla unutmadık. Yapmamız gereken çok iş olsa da kullanıcılarımız için doğru olanı yaptığımız sürece 2023'ün daha fazla büyüme, benimsenme ve yenilik getiren harika bir yıl olacağına inanıyoruz. Temel yaklaşımımız aynı kalacak: Kullanıcılara öncelik vermek, üretmek ve sektöre söylemlerle değil örnek teşkil ederek liderlik etmek” denildi.