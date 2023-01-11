Binance, Öğrenci Elçisi Programı’nı Türkiye’de başlattı

Dünyanın lider blokzincir ve kripto ekosistemi Binance, üniversite öğrencilerini geleceğin kariyer fırsatlarıyla tanıştırmak için hayata geçirdiği ve dünya genelindeki çok sayıda ülkede yoğun ilgiyle karşılanan Binance Öğrenci Elçisi Programı’nı Türkiye’de de başlattı. Binance Türkiye, finansal okuryazarlık bilincinin artırılması amacıyla Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine ulaşma hedefinin önemli bir adımını oluşturan programa; ülke genelindeki üniversitelerin her kampüsünden en fazla iki kişi kabul edilecek. Kısa bir sürede 600’ün üzerinde başvuru alan program dahilinde; staj olanaklarından etkinlik ve özel davet imkanlarına, finansal okuryazarlık alanında geniş network ağından mentorluk uygulamalarına kadar gençlerin kariyerleri açısından dönüm noktası sayılabilecek fırsatlar sunulacak.

Başvurular Binance Akademi’den yapılacak

Program çerçevesince çok sayıda ücretsiz eğitimin sunulduğu Binance Akademi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci toplulukları arasında bir köprü görevi görerek önemli bir rol üstlenecek. Bu kapsamda program için başvurular Binance Akademi’nin web sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruların ardından yürütülecek değerlendirme sonrasında da önümüzdeki haftalarda öğrenci elçileri belirlenecek.

Elçiler, üniversitelerde aktif rol üstlenecek

Binance Türkiye tarafından program dahilinde Web3 teknolojileri ile blokzincir alanlarında çok sayıda eğitim ve etkinlik düzenlenecek. Finansal okuryazarlık seviyesini yükselterek, gençlere geleceğin teknolojileri alanında kariyer fırsatları sunmayı amaçlayan program dahilinde üniversitelerde çok sayıda farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde Binance elçileri de önemli bir rol üstlenecek. Binance elçileri, Web3 teknolojileri ile blokzincir alanındaki bilgi birikimlerini kullanarak, öğrenim gördükleri üniversitelerde bu alanlarda gerçekleştirilecek etkinlere destek sunacak. Böylece Binance elçileri, hem finansal okuryazarlık alanında diğer öğrencilere rehberlik edecek hem de üniversitelerde oluşturdukları yerel teknoloji gruplarında liderlik deneyimi elde ederek geleceğin teknolojileri alanında farkındalık seviyesinin yükselmesine destek sağlayacak.