Binance Türkiye, 2023'te yatırımlarına devam edecek

Binance, 2022 yılını Türkiye’de yatırım, istihdam ve kullanıcı sayısında elde ettiği artışla kapatıyor. Teknoloji odaklı yatırımlara odaklanan, Türkiye’de hayata geçirdiği pilot çağrı merkezi uygulaması ile dünyaya örnek olmaya hazırlanan Binance Türkiye’nin Genel Müdürü Mücahit Dönmez, “Binance Türkiye faaliyetlerine iki yıl önce başladı. Bu kadar kısa sürede önemli bir başarı grafiği elde ettik. Türkiye, blokzincir ekosistemi açısından çok büyük potansiyel barındırıyor. Ülkemiz, Binance içinde en önemli ülkeler arasında yer alıyor. İçinde bulunduğumuz hızlı dijitalleşme döneminde hayatımıza giren Web3, kripto ve blokzincir yeni kavramlar olmalarına rağmen Türkiye her teknolojik süreçte olduğu gibi bu kavramlara da hızla adapte oldu. Biz de Binance Türkiye olarak; ülkemizdeki kullanıcılarımız ile ilişkilerimizi ve kullanıcı potansiyelini daha da artırmak için heyecanlıyız. Web3 sürecinde paradigma değiştiren bir şirket olarak Türkiye’de de buna öncülük ettiğimiz için gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Günlük işlem hacmi ortalama 250 milyon dolar"

Türkiye’nin blokzincir ve kripto para ekosistemi açısından büyük bir potansiyel barındırdığının altını çizen Dönmez, “Biz Türkiye’nin blok zinciri alanında ‘bölgede bir merkez’ haline gelmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye pazarında yakaladıkları ivmenin de bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerinin göstergesi olduğunu aktaran Dönmez, “Binance Türkiye’nin kullanıcı sayısı bu yıl önemli oranda arttı” dedi. Dönmez, günlük işlem hacminin ortalama 250 milyon dolar bandında gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca Dönmez, Binance Türkiye’nin istihdamında da bu yıl yüzde 40 oranında artış yaşandığını söyledi.

“Binance Internian staj programını başlattık”

Binance Türkiye’nin bir teknoloji şirketi olduğunu ve ülkemizdeki finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması için de önemli etkinliklere imza attığını vurgulayan Dönmez, “Finansal okuryazarlık konusunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile yürüttüğümüz iş birlikleri neticesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve farklı etkinliklerle 30 bini aşkın kişiye ulaştık. Bu bağlamda 2022’de, Türkiye’deki Web3 etkinliklerimize yaklaşık 6 bine yakın öğrenci katıldı. Ayrıca blockchain ve Web3 teknolojileri konularında kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için ‘Binance Internian’ staj programını başlattık” diye konuştu.

“Binance, Türkiye’de büyümeye devam edecek”

Binance Türkiye’nin kullanıcı sayısı, yatırım ve istihdam alanlarında yakaladığı ivmenin 2023’te de sürdürüleceğini vurgulayan Dönmez, “Binance özellikle Türkiye pazarında büyümeye devam edecek” dedi.

Kullanıcıların güvenliğine yönelik önlemlere de değinen Dönmez, “Her şeyden önce ‘Binance’ demek ‘kullanıcı güvenliği’ demek. Kullanıcılarımız yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Bu yüzden de onlar için en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosisteminde ciddiyetle hayata geçiriyoruz” açıklamasını yaptı.