Binance Türkiye’den Bitcoin Genesis Günü’ne özel etkinlik

Dünyanın lider blokzincir ve kripto ekosistemi Binance, ilk BTC bloğunun piyasaya sürülmesiyle bir dönüm noktasını oluşturan Bitcoin Genesis Günü’nün 14. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Binance Türkiye, bu kapsamda özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla Bitcoin Genesis Günü’nün 14. yıl dönümü olan bugün saat 19.00’da düzenlenecek webinarda, Bitcoin Genesis Günü’nün başlattığı dönüşüm ele alınacak.

Etkinliğe; Blockchain Metaverse Akademi Kurucusu Devrim Danyal, Blockchain Veri Analiz Platformu CryptoQuant'ın Türkiye Topluluk Yöneticisi ve Araştırmacı Burak Tamaç, Uzman Coin Kurucusu ve gazeteci Burak Köse ve Kripto Sözlük Kurucusu Eren Caner katılacak. Etkinlikte; ilk BTC bloğu Genesis’in 3 Ocak 2009’da piyasaya sürülmesinin ardından hayatımızda neleri değiştirdiğini, geride bırakılan kilometre taşları ve geleceğin teknolojilerinin nasıl şekilleneceği yakın markaja alınacak.

Türkiye’ye özel kampanya

Webinarda; katılımcılara etkinlik konuları ile ilgili bazı sorular yöneltilecek. Soruları doğru yanıtlayan katılımcılar çeşitli ödülleri kazanma şansı elde edecek. Bu kapsamda etkinlikte toplam 500 BUSD değerinde ödül dağıtılacak.

Webinar, Youtube ve Binance Live üzerinden yayınlanacak

Çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik; Binance Türkiye’nin Youtube kanalı ve Binance Live üzerinden yayınlanacak. Webinar’ı Binance Live üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, bu rehberi okuyarak Binance Live kullanımı hakkında bilgi alabilirler.

Blokzincirdeki ilk ve benzersiz blok

Genesis Bloğu, tam 14 yıl önce bugün Satoshi Nakamoto tarafından oluşturuldu. Böylece 2009 yılında 50 Bitcoin’i içeren Genesis bloğunu yayınladı. “Genesis Bloğu” teknik olarak blokzincirdeki ilk ve benzersiz blok olarak adlandırılıyor.