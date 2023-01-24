Binance Türkiye'den yılın llk topluluk buluşması





İstanbul Ataşehir’de düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden 250’den fazla kişi katıldı. Sosyal medya etkinliği ile başlayan toplantıda konuşan Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk Müdürü Alper Bulut, Binance’in ekosistemin gelişimine destek olmak adına yürüttüğü çalışmaları anlattı. Binance’in kurulduğu ilk günden bu yana kullanıcı odaklı bakış açısıyla hizmet verdiğinin altını çizen Bulut, Binance’in bu kapsamda geliştirdiği ürün ve hizmetlerle sektöre öncülük ettiğini söyledi. Binance’in misyonunu ve hedeflerini anımsatan Bulut, Binance Akademi ile Binance Charity çatısı altında yürütülen örnek çalışmalar ile birlikte Binance Labs’in faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Blokzincir ekosisteminin en aktif toplulukları arasında yer alan Binance Angel ekibinden Umut Hüseyin Kaya ise “Grild Trading” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

“Güvenli Alım Satım” paneli düzenlendi

Organizasyon kapsamında düzenlenen dijital penaltı oyunu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Toplantı “Güvenli Alım Satım” başlıklı panel ile devam etti. Etkinlikte katılımcılara yatırım kararı vermeden önce kendi risk yönetimlerini yapmaları gerektiği ifade edildi.

Eğlenceli anlara sahne oldu

Binance’in bu yıl düzenlenen ilk topluluk buluşmasında yine eğlenceli anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen anketlerde katılımcılara ekosistem ile ilgi sorular yöneltildi. Soruları doğru cevaplayan katılımcılardan bazıları çeşitli ödülleri kazanma şansı elde etti. İstanbul topluluk buluşması Kahoot etkinliği ve ödüllü anket yarışması ile sona erdi.