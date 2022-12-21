Binlerce satın almacı, HOST Istanbul 2023’e geliyor

Yurt içi ve yurt dışından en az 15 bin satın almacının beklendiği fuar, bahar sezonun en önemli sektör buluşması olacak. Tarsus Türkiye tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER iş birliğinde düzenlenen HOST Istanbul, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde 16’ncı kez kapılarını açacak. Fuarda, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde binlerce tasarım görücüye çıkacak. MENA bölgesinin bahar sezonundaki en önemli sektörel buluşması olan HOST Istanbul 2023, 10 milyar dolarlık Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörünün yerli üreticilerine ev sahipliği yapacak. Toplam metrekare, katılımcı firma sayısı ve sergilenen ürün çeşitliliği bazında önceki fuarlara göre genişleyen HOST Istanbul 2023, Tüyap Beylikdüzü’nde 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek. Fuara tamamı yerli üretici 350’den fazla markanın yanı sıra, 5 bini yurt dışından olmak üzere 15 binin üzerinde doğrudan satın almacı ziyaretçi katılacak.

“Yerli üreticiler, ihracat hacimlerini artırabilecek”

“Türkiye, lokasyon ve lojistik avantajlarının yanı sıra, üretici kimliğiyle de küresel ölçekte öne çıkıyor” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, özellikle yerli üreticilerin bu avantajları, HOST İstanbul 2023’te fırsata çevirip, pazar paylarını genişleterek, ihracat hacimlerini artırabileceklerini söyledi. Fuar süresince büyük ölçekli satın almaların ve yeni ticaret anlaşmalarının olacağını söyleyen Aytemur, “Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörünün 2023’teki yeni ihracat hedeflerine ulaşmasında, HOST Istanbul önemli bir buluşma adresi olacak” ifadelerini kullandı. HOST Istanbul 2023 detaylı bilgi almak, katılımcı ve ziyaretçi olarak fuarda yer almak isteyenler, www.hostistanbulfair.com adresini ziyaret edebilirler.