“Bir Petkim daha kurulsa kompozitte üs olabiliriz”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip kompozit sektörünün çatı kuruluşu olan Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, sektörün durumunu ve yeni dönem hedeflerini açıkladı.

Kompozitin havacılıktan savunma sanayine, otomotivden tekne üretimine, yapı malzemelerinden tarıma, enerji sektöründen altyapı çalışmalarına, gıda depolamadan banyo malzemelerine kadar onlarca sektörde kullanıldığına dikkat çeken Pakiş, ‘’Türkiye’nin kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin bu sıralamada çok daha iyi noktalara gelebilir. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarla bu süreci hızlandırmayı amaçlıyoruz ve kamunun desteği ile Türkiye’nin dünya çapında bir ‘kompozit üssü’ olabiliriz’’ diye konuştu.

Gelecekte ihtiyaç daha da artacak

Kompozitin isteğe ve ihtiyaca göre üretilebildiğini söyleyen Pakiş, kompozit hafif ve mukavemeti yüksek bir ürün olmanın yanı sıra kullanılan tüm sektörler için büyük avantajlar sağladığını aktardı.

Kompoziten yanmaz ürün de üretilebildiğini ve görselliği yüksek ürün olduğuna dikkat çeken Pakiş, ‘’Dünya çapında birçok üretim alanında kompozit ürünlere olan talep hızla artıyor. Uçaklar, otomobiller bu ürünle hafifleyip, daha az yakıt harcarken savunma sanayinde çok kritik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte hidrojen depolama kısmında da karşımıza çıkacak en önemli malzemeler arasında kompozit yer alıyor.

Bu malzeme Türkiye’de de ciddi şekilde kullanılıp, üretiliyor. 3 milyar dolarlık sektörümüzün 2 milyar doları ihracattan geliyor. Ancak, burada kritik bir nokta var. Kompozit malzeme kullanan bir çok sektör ürettikleri ürünleri ihraç ediyor. Bu ihracat kompozit olarak görünmüyor. Bu açıdan bir hesap yapılacak olursa, kompozit ihracatının birkaç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Global büyüklüğü 126,3 milyar dolara ulaşacak

Her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan kompozit konusunda Türkiye’nin daha etkili adımlar atması gerektiğini dile getiren Pakiş, “Kompozit pazarında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Brezilya güçlü konumda. Tüm dünyada global kompozit pazarının, 2026 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin bu ticaretten aldığı pay ise yüzde 1 ile 1,5 arasında değişiyor. Biz, bu pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. Bizim hedefimiz, Türkiye'yi bir ‘kompozit üssü’ haline getirmek. Eğer Türkiye’de Petkim gibi bir yatırım daha olursa, kompozit üreticileri olarak çok daha başarılı çalışmalara imza atabiliriz. Kompozitte elde edilecek başarılar, ülkemizin ihracatını direkt olarak etkileyecektir. Sektörümüz, üretim teknolojileri bakımından da çok iyi noktalarda” dedi.

7 milyar dolarlık hedefe fuar desteği

Barış Pakiş, kompozit sektörüne olan ilginin artması için dernek olarak çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Pakiş, “Dünyada farklı noktalarda kompozit fuarları düzenleniyor. Biz de ülke olarak bu fuarlara katılıyoruz. Ancak, uluslararası arenada düzenlenen en önemli fuarların başında Paris’teki ‘JEC World’ geliyor.

Türk kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Meet4Composite’ fuarını düzenleyeceğiz. Dünyadaki büyüme ortalamasının 2.5 puan üzerinde büyüme yakalayarak ilerleyen sektörü. Gelecek 5 yıl içinde sektörümüzün büyüklüğünü 7 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.