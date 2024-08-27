Bitcoin yatırım ürünlerine rekor para girişi

Küresel piyasalar, geçtiğimiz cuma ABD’nin Wyoming eyaletinde gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözlerine odaklandı. Powell, güvercin mesajlar verdiği konuşmasında faiz indirimlerinin “zamanının geldiğini” söyledi. Eylülde faiz indirimi yapılacağına ve parasal gevşeme döngüsünün başlayacağına dair en güçlü gösterge olan bu konuşmanın ardından kripto para piyasaları da 60 bin dolar direncini kırarak 61 bin dolara tırmandı. Öte yandan spot Bitcoin ETF’lerin de dahil olduğu Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri, 543 milyon dolar para girişiyle, 5 haftanın rekorunu kırdı.

Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Yatırımcıların çok uzun zamandır beklediği güven verici mesajların etkisi, hisse piyasalarının yanı sıra kripto tabanlı yatırım ürünlerinde de hissedildi. Öte yandan Jackson Hole Sempozyumu’nun geride kalmasıyla piyasaların katalizörü de değişti” dedi.

RFK Jr. adaylıktan çekildi, Bitcoin daha çok kazandı

Ağustosun son haftasına girerken, kripto para piyasalarını etkileyen bir diğer önemli gelişme ABD’de Kasım 2024’te gerçekleştirilecek seçim sürecinde yaşandı. Kriptoya verdiği destekle de tanınan bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., seçim yarışından ayrılarak Donald Trump’ı destekleyeceğini duyurdu. Bu haberin ardından Bitcoin’in yeni bir ralliyle 64 bin dolara kadar yükseldiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Pazartesi günü kâr satışlarıyla 64 bin doların altına gerilese de Bitcoin, seçim yarışında değişen dengelerin piyasalar üzerindeki etkisini RFK Jr. haberinin ardından bir kez daha kanıtlamış oldu” dedi.

Piyasada istikrar sinyalleri

Nisan ayında, yarılanmanın hemen ardından piyasaya sürülen protokol Bitcoin Runes da, dört ayda 15,6 milyon adet işlemden, 162 milyon dolar işlem ücreti elde etti. Bitcoin’e ilişkin pek çok göstergenin istikrar sinyali verdiğine dikkat çeken Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Bitcoin Runes, Bitcoin blokzincirine inovasyonu müjdelediği için ekosistem tarafından heyecanla karşılanmıştı. Bu heyecanın sürekli büyümeye dönüştüğünü dört aylık veriler ortaya koyuyor. Son dört ayda, Ordinals yazıt modelinin rakibi olarak tanıtılan Runes, BRC-20 protokolünü işlem payı açısından çoğu günde aştı. Dalgalanmalara rağmen, Runes gibi yenilikçi gelişmelerin aylara yayılan başarısı, Bitcoin’in sağlamlığını ve istikrarı vurguluyor” ifadelerini kullandı.

Gözler çekirdek PCE ve Nvidia bilançosunda

Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Jerome Powell’ın faiz indirimi zamanlamasının ve ölçeğinin verilere göre kararlaştırılacağını söylediğini hatırlatan Kafkas Sönmez, piyasaların ağustosun son haftası itibarıyla Fed’in enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandığını söyledi.

Kripto para piyasaları dahil riskli varlıkların bir sonraki adımını belirleyecek bir diğer unsur olarak Nvidia’nın çarşamba günü açıklayacağı bilançoyu sayan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bitcoin’in, teknoloji ağırlıklı hisselerin listelendiği Nasdaq endeksiyle geçtiğimiz günlerde kurduğu korelasyon, 2 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Nvidia, büyük piyasa değerine sahip şirketler içinde, endeksi yönlendirme gücü bakımından en yüksek ağırlığa sahip hisse. Analistler, yıllık bazda hem gelir hem de kâr büyümesi bekliyor. Ancak Blackwell çiplerinin gecikmesi ihtimali risk faktörü olarak öne çıkıyor. Nvidia’nın ikinci çeyrek finansal sonuçlarında beklentileri aşması, Bitcoin için de yeni yükselişleri beraberinde getirebilir. Öte yandan Artificial Superintelligence Alliance’ın (Yapay Süper Zeka İttifakı) FET isimli yapay zeka odaklı kripto para birimi ve Bittensor gibi varlıklar da Nvidia’dan gelecek olumlu haberlerle yükselme potansiyeli taşıyabilir.

Gate.TR olarak küresel piyasalarda yaşananları günden günde takip ediyor, yatırımcılarımızı sunduğumuz yerel kaynaklarla daima dinamik tutuyoruz. Yatırım kararı almadan önce, herkese kendi araştırmasını yapmasını tavsiye ediyoruz.”