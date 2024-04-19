Bitget'in Mart 2024 Koruma Fonu Değerlemesi 612 milyonu aştı

Kripto para dünyasında Bitget'in Koruma Fonu, kullanıcılar için bir güvence işareti olarak öne çıkıyor ve Bitget’in kullanıcı güvenliğine olan bağlılığını gösteriyor. Sektörün en önde gelen kendi kendini sigortalayan rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu fon, ek bir koruma katmanı sunarak kullanıcı güvenini güçlendiriyor. Bu fon, dijital varlıkları siber tehditler ve dolandırıcılıklardan önemli piyasa dalgalanmalarına kadar uzanan birçok riskten korumak üzere özenle oluşturuldu.

“Fon hızlı kaynak tahsisi imkanı da sunuyor’’

Bitget'in kendi kendini idame ettiren bir çerçeve altında çalışan Koruma Fonu, dış bağımlılıklardan yoksun, hızlı ve uyarlanabilir koruyucu stratejiler sağlıyor. Fon aynı zamanda bağımsızlığın yanı sıra güvenlik ihlalleri, piyasa çalkantıları veya kritik olaylar sırasında kullanıcı varlıklarını korumak için hızlı kaynak tahsisi de sunuyor. Bu özerk yaklaşım, Bitget'in kullanıcılarının acil durumlarda zamanında müdahaleyi engelleyebilecek harici mevzuatlar, politikalar veya yetkilendirmeler olmaksızın esnek koruma almasını mümkün kılıyor. Fonun kendine güvenen yapısı, Bitget'in kullanıcı topluluğuna önemli derecede emniyet ve güvenlik iyileştirmeleri sağlayarak çok önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Fon hangi varlıklardan oluşuyor?

Fon, dış piyasa dinamiklerinin ortasında gücünü ve likiditesini güçlendirmek için BTC, USDT ve USDC dahil olmak üzere çeşitli yüksek likiditeli dijital varlıklardan oluşuyor.

Mart ayı boyunca, piyasadaki değişimler ve BTC'nin değerindeki artışla birlikte Bitget'in Koruma Fonu istikrarlı bir büyüme sergiledi ve 13 Mart'ta 612 milyon doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Mart ayında, aylık ortalama değerleme 577 milyonu aşarak Bitget'in garanti ettiği 300 milyonluk miktarı önemli ölçüde geçti.

“Kullanıcıların çıkarlarını korumaya kararlıyız’’

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, "Bitget, kapsamlı ürün yelpazesi ve uzmanlığıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve onların çıkarlarını korumaya kararlı. Öncelikli odak noktamız güvenlik, ancak bizi farklı kılan, kullanıcılarımızı korumaya olan sarsılmaz bağlılığımız. Amacımız, dijital varlıklarını güvence altına alarak ve tüm piyasa ortamlarında refahlarını destekleyerek kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sağlamak," dedi.

Bitget'in şeffaflık taahhüdü, Koruma Fonu Değerleme raporunun da ötesine geçiyor. Borsa sürekli olarak doğrulanabilir Rezerv Kanıtı verileri sunarak kullanıcılara varlıklarının güvenliği konusunda ek güven sağlıyor. Bitget, kullanıcılara açık cüzdan adresleri de dahil olmak üzere kapsamlı fon bilgilerine sınırsız erişim sağlamaya devam ediyor.