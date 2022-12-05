BitMEX, ETH Yield ile ürün portföyünü genişletiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından BitMEX, kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Daha önce türev ürünler üzerindeki yoğunluğunu artıracağını açıklayan borsa kripto ekosisteminin ilk Staking Yield Swap’ı olan ETHYLD’yi duyurdu. Bu yeni ürün Ethereum Stake eden BitMEX kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunuyor. ETHYLD ile Lido’da sabit bir faiz oranıyla ETH stake eden yatırımcılar 2 kata kadar kaldıraçla değişken bir getiri elde edebilecek.

ETHYLD ile diğer kripto türevleri arasında bir dizi önemli fark bulunuyor. Örneğin, traderlar ETH staking yield sözleşmesinde "alım" veya "satım" yerine "ödeme" veya "ödeme alımı" yapıyor. Öte yandan, BitMEX’in yeni ürünü ETH staking yield, Lido’da ETH stake eden ve sabit bir getiri elde etmek isteyen kullanıcılar için yeni bir seçenek yaratıyor. ETH stake etmek için başka yöntemler kullanan ve dolaylı bir koruma olarak BitMEX'in ETH staking yield takas sözleşmelerini kullanmak isteyen kullanıcılar da ETHYLD’den faydalanabiliyor.

Portföylerine ekledikleri yeni ürünle ilgili açıklamalarda bulunan BitMEX CCO’su Rupertus Rothenhäuser, “ETH staking yield türevinin ürün portföyümüze eklenmesi, BitMEX'in kriptolardaki ürün inovasyonunun ön saflarında kalmasını sağlamak için gösterdiği çabanın bir parçasını oluşturuyor. Geniş ve profesyonel bir müşteri kitlesine sahibiz ve platformumuzun, özellikle sürekli gelişen ihtiyaçları karşılayabildiğinden emin olmak istiyoruz. Sektörümüzün yeni bir güven ve dayanıklılık çağına girmesiyle, ETH Yield, zorlu bir piyasa ortamında getiri risklerini korumak için oldukça profesyonel bir ürün olarak öne çıkıyor” dedi.