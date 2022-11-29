Biyomedikal şirketi 1.8 milyon dolar yatırım aldı

Bu yatırım turunda, Türkiye start up ekosisteminin önemli oyuncularından Growth Circuit, Techmine, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Teknoloji Yatırım A.Ş. ve Berkay Mollamustafaoğlu da yer aldı.

Yenidoğan ve özellikle erken doğanların esenlik hali için akıllı, güvenli ve yenilikçi medikal ürünler tasarlayan KuartisMED akademisyen hekimler Prof. Dr. Ayşe Nur Ecevit, Prof. Dr. Aylin Tarcan ve makina öğrenmesi, bilgisayarlı görü ve sinyal işleme alanında uzman olan Dr. Ahmet Saracoğlu tarafından 2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim desteği ile kuruldu.