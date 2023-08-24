Bizim Toptan, ‘israfsız şirket’ modelini benimsedi

Bu yıl 6’ncısı ‘Bağımsız Güvence Beyanı’ ile yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, sürdürülebilir tarım, sorumlu tedarik zinciri ve fırsat eşitliğiyle ilgili çalışmalar paylaşıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Yatırımlarla büyürken faaliyetlerimizi tüm dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın bilinciyle yürütüyoruz.

Bağlı bulunduğumuz Yıldız Holding’in “Bu Dünya Bizim” anlayışını ve “İsrafsız Şirket” modelini benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki çalışmalarımızla Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Bizim Toptan olarak katkı sağlıyoruz.

Attığımız tüm adımlarda paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş etiği sorumluluklarını en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

437 bin km tasarruf edildi

Ambalajlama süreçlerinde gıda güvenliğine önem veren şirket, ‘Ambalaj Envanter Çalışması’ ve ‘Ambalaj Azaltım Eylem Planı’ doğrultusunda ambalaj tüketiminin azaltılması, inceltimi ve geri dönüştürülebilir materyalden ambalaj üretimini hedefleyen projeler geliştirdi. Türkiye’nin 81 iline ürün dağıtımı gerçekleştiren Bizim Toptan, dağıtım operasyonlarında rota optimizasyonu ile karbon ayak izini de azalttı. Geçen sene bu çalışmalar sayesinde yoldan 437 bin km tasarruf edilerek 63 ton karbon emisyonunun önüne geçildi.