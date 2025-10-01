‘Blog’dan çıkıp büyüyen ‘Keyif Bebesi’ zincir mağazacılığa dönüşüyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Amatör bir ruhla yola çı­kıp bugün 6 mağazaya ulaşan Keyif Bebesi, 400’ün üzerinde marka ve 70 binden fazla ürünü tüketiciy­le buluşturuyor. Keyif Bebesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Beştaş, marka­nın 10 yıllık yolculuğunu an­lattı. Endüstri mühendisi Beş­taş’ın annelik deneyiminden doğan bu niş perakende zinci­ri, fiyat rekabeti yerine ‘denen­miş ürün seçkisi’ ve ‘mağaza deneyimi’ne odaklanıyor. Ey­lül 2025 itibarıyla 6 mağazaya ulaşan şirket, 2026’ya kadar mağaza sayısını 10’un üzerine çıkarmayı ve en büyük sürpriz olarak kendi markasını piyasa­ya sürmeyi hedefliyor.

Annelik deneyiminden iş çıkardı

Halkla ilişkiler ve reklam ka­riyerinden gelen Burcu Beş­taş’ın hamilelik sürecinde yaptı­ğı kapsamlı araştırmaları “Keyif Bebesi” adlı blogunda paylaş­masıyla başlayan süreç, kısa sü­rede bir e-ticaret sitesine dö­nüştü. Beştaş, bu gelişimi, “Keş­ke hepsi tek bir yerde toplansa dediğim noktada, blogun yanına küçük bir online alışveriş sitesi ekledik” sözleriyle özetledi. Beş­taş, süreci şöyle anlattı: “2015’te 9 marka ve 300 ürünle başlayan bu yolculuk, bugün 400’ün üze­rinde marka ve 70 binden fazla ürüne ulaştı. Eylül 2025’te An­kara Gordion AVM’de açılan al­tıncı mağaza ile Keyif Bebesi, konseptiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek niş anne-bebek ürünlerinde zincir mağazalaşan ilk marka oldu.”

Ürün önce deneniyor sonra rafa çıkıyor

Bebek ürünleri pazarında­ki yoğun rekabette Keyif Bebe­si olarak fiyat kırmaktan kaçı­narak üç temel alanda farklı­laşmayı seçtiklerini anlatan Beştaş, bunları ürün seçkisi, ekip eğitimi ve mağaza deneyi­mi olarak sıraladı. Beştaş, ürün güvenliği ve kalitesine verdik­leri önemi vurgularken, pera­kende sektörünün dinamikle­rine meydan okuduklarını be­lirtti. “Ciroyu artırır diye ‘eh’ diyebileceğimiz bir ürünü as­la listelemiyoruz” diyen Burcu Beştaş, “Denemediğimiz hiç­bir ürün rafta yer almıyor” di­ye devam etti. Beştaş, ürün gü­venliği konusundaki kriterle­rini ise şöyle sıraladı: “Satılan markaların büyük çoğunluğu ithal olup, yalnızca yetkili Tür­kiye distribütörleri ile çalışılı­yor. Ancak bir ürünü satışa aç­madan önce bizzat kendimiz ve ekip tarafından incelenip onay­lanıyor. Mağazalar, hazır raf dü­zenleri yerine özel tasarlanmış mobilyalarla, sıcak ve davet­kar bir yaşam alanı atmosferin­de kurgulandı. İthal markala­rın yanı sıra, kalite ve sürdürü­lebilirliğe önem veren yerli ve özellikle kadın girişimleri des­teklemeyi misyon edindik. Son dönemde birçok yeni kadın gi­rişim markası yalnızca online kanalımızda değil, fiziksel ma­ğazalarımızda da yer almaya başladı. Marka olmanın uzun ve zor bir yol olduğunun bilinciyle, bu yola hem kalite, hem sürdü­rülebilirlik olarak uzun bakan tüm markalara kapımız açık.”

“Bebek pazarı sonu gelmeyen bir döngü”

Bebek-çocuk pazarının yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da sonu gelmeyecek birkaç pazardan biri olduğunu ifade eden Keyif Bebesi’nin kurucusu

Burcu Beştaş, bir ailenin hami­lelikte alışverişe başladığın­da, en az 10 yıl boyunca farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere markanın müşterisi olmaya devam ettiğini belirtti. Beştaş, “Perakende çok zor bir alan. Sürdürülebilir ve dinamik kal­mak ciddi emek istiyor” diye­rek bu zorlu alandaki büyüme hedeflerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi

2026’da üretici olup marka sürprizi yapacak

Online satışlarını tamamen kendi bünyelerinde geliştirdikleri yazılım üzerinden yürüten Keyif Bebesi, pazar yerlerinden uzak durma kararı aldı. Bu sayede kompakt yapıları sayesinde hızlı karar alıp çevik hareket edebildiklerini belirten Beştaş, ana hedeflerinin artık mağazalaşma olduğunu kaydetti. İstanbul’da Acarkent, Kanyon, Akasya ve Akbatı AVM’ler ile başlayan fiziksel yolculuk, İzmir İstinyePark ve Ankara Gordion AVM ile devam ediyor. Beştaş, 2026 sonuna kadar 10 mağazayı geçme hedeflerinin bulunduğunu açıkladı. Beştaş’ın aktardığı bilgiye göre, gelecek döneme dair en büyük sürpriz ise kendi üretecekleri markaları olacak. Hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Beştaş, 2026 ortasında bu yeni markayı piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu.