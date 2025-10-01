‘Blog’dan çıkıp büyüyen ‘Keyif Bebesi’ zincir mağazacılığa dönüşüyor
Hamileliği döneminde deneyimlerini yazdığı blogdan marka çıkaran girişimci Burcu Beştaş, bugün Keyif Bebesi markasını perakende zincirine dönüştürüyor. Halihazırda 6 mağazası bulunan marka, yılsonuna kadar 10 mağazaya ulaşacak. Keyif Bebesi’nin 2026 sürprizi ise, kendi markasını üretmek olacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Amatör bir ruhla yola çıkıp bugün 6 mağazaya ulaşan Keyif Bebesi, 400’ün üzerinde marka ve 70 binden fazla ürünü tüketiciyle buluşturuyor. Keyif Bebesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Beştaş, markanın 10 yıllık yolculuğunu anlattı. Endüstri mühendisi Beştaş’ın annelik deneyiminden doğan bu niş perakende zinciri, fiyat rekabeti yerine ‘denenmiş ürün seçkisi’ ve ‘mağaza deneyimi’ne odaklanıyor. Eylül 2025 itibarıyla 6 mağazaya ulaşan şirket, 2026’ya kadar mağaza sayısını 10’un üzerine çıkarmayı ve en büyük sürpriz olarak kendi markasını piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Annelik deneyiminden iş çıkardı
Halkla ilişkiler ve reklam kariyerinden gelen Burcu Beştaş’ın hamilelik sürecinde yaptığı kapsamlı araştırmaları “Keyif Bebesi” adlı blogunda paylaşmasıyla başlayan süreç, kısa sürede bir e-ticaret sitesine dönüştü. Beştaş, bu gelişimi, “Keşke hepsi tek bir yerde toplansa dediğim noktada, blogun yanına küçük bir online alışveriş sitesi ekledik” sözleriyle özetledi. Beştaş, süreci şöyle anlattı: “2015’te 9 marka ve 300 ürünle başlayan bu yolculuk, bugün 400’ün üzerinde marka ve 70 binden fazla ürüne ulaştı. Eylül 2025’te Ankara Gordion AVM’de açılan altıncı mağaza ile Keyif Bebesi, konseptiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek niş anne-bebek ürünlerinde zincir mağazalaşan ilk marka oldu.”
Ürün önce deneniyor sonra rafa çıkıyor
Bebek ürünleri pazarındaki yoğun rekabette Keyif Bebesi olarak fiyat kırmaktan kaçınarak üç temel alanda farklılaşmayı seçtiklerini anlatan Beştaş, bunları ürün seçkisi, ekip eğitimi ve mağaza deneyimi olarak sıraladı. Beştaş, ürün güvenliği ve kalitesine verdikleri önemi vurgularken, perakende sektörünün dinamiklerine meydan okuduklarını belirtti. “Ciroyu artırır diye ‘eh’ diyebileceğimiz bir ürünü asla listelemiyoruz” diyen Burcu Beştaş, “Denemediğimiz hiçbir ürün rafta yer almıyor” diye devam etti. Beştaş, ürün güvenliği konusundaki kriterlerini ise şöyle sıraladı: “Satılan markaların büyük çoğunluğu ithal olup, yalnızca yetkili Türkiye distribütörleri ile çalışılıyor. Ancak bir ürünü satışa açmadan önce bizzat kendimiz ve ekip tarafından incelenip onaylanıyor. Mağazalar, hazır raf düzenleri yerine özel tasarlanmış mobilyalarla, sıcak ve davetkar bir yaşam alanı atmosferinde kurgulandı. İthal markaların yanı sıra, kalite ve sürdürülebilirliğe önem veren yerli ve özellikle kadın girişimleri desteklemeyi misyon edindik. Son dönemde birçok yeni kadın girişim markası yalnızca online kanalımızda değil, fiziksel mağazalarımızda da yer almaya başladı. Marka olmanın uzun ve zor bir yol olduğunun bilinciyle, bu yola hem kalite, hem sürdürülebilirlik olarak uzun bakan tüm markalara kapımız açık.”
“Bebek pazarı sonu gelmeyen bir döngü”
Bebek-çocuk pazarının yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da sonu gelmeyecek birkaç pazardan biri olduğunu ifade eden Keyif Bebesi’nin kurucusu
Burcu Beştaş, bir ailenin hamilelikte alışverişe başladığında, en az 10 yıl boyunca farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere markanın müşterisi olmaya devam ettiğini belirtti. Beştaş, “Perakende çok zor bir alan. Sürdürülebilir ve dinamik kalmak ciddi emek istiyor” diyerek bu zorlu alandaki büyüme hedeflerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi
2026’da üretici olup marka sürprizi yapacak
Online satışlarını tamamen kendi bünyelerinde geliştirdikleri yazılım üzerinden yürüten Keyif Bebesi, pazar yerlerinden uzak durma kararı aldı. Bu sayede kompakt yapıları sayesinde hızlı karar alıp çevik hareket edebildiklerini belirten Beştaş, ana hedeflerinin artık mağazalaşma olduğunu kaydetti. İstanbul’da Acarkent, Kanyon, Akasya ve Akbatı AVM’ler ile başlayan fiziksel yolculuk, İzmir İstinyePark ve Ankara Gordion AVM ile devam ediyor. Beştaş, 2026 sonuna kadar 10 mağazayı geçme hedeflerinin bulunduğunu açıkladı. Beştaş’ın aktardığı bilgiye göre, gelecek döneme dair en büyük sürpriz ise kendi üretecekleri markaları olacak. Hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Beştaş, 2026 ortasında bu yeni markayı piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu.