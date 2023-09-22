Bocchi ihracat şampiyonluğunu üst üste altıncı yıla taşıdı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından sektörlerinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren şirketleri ödüllendirmek ve ihracatın ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen “İhracatın Şampiyonları” ödülleri 20 Eylül’de yapılan törende sahiplerini buldu.

Çağdaş banyonun öncüsü Bocchi, son beş yıldır olduğu gibi bu yıl da seramik sağlık gereçleri (SSG) sektöründe ödüle layık görülerek süregelen başarısını ileriye taşıdı. 2022 yılında gerçekleştirdiği ihracatla hem hacim hem de değer anlamında önemli bir başarıya imza atan Bocchi, dünya ölçeğinde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci SSG markası oldu; Amerika’ya yapılan ihracatta ise liderliğini sürdürdü.

“Küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız”

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bocchi Genel Müdürü Serkan Ak, elde edilen başarının sürdürülebilir ihracat stratejileri ve tasarıma verdikleri önemle doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Seramik sağlık gereçleri ürün grubunda gelirimizin yüzde 87’ini yurtdışından elde ediyor, ürünlerimizi beş kıtada 73 ülkeye ulaştırıyoruz. İhracat lideri olduğumuz Amerika’da, seramik eviye ürünlerimizle yüzde 10 pazar payına sahibiz. Üretim kapasitemiz, yarım asrı aşan deneyimimiz ve inovasyon kültürümüzden güç alarak tüketicilerin beklentilerine en uygun ürünleri dünyanın dört yanında pazarla buluşturuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, uluslararası pazarlarda ürünlerimize yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgi sayesinde şirketimiz büyümeye devam ederken, ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte, hedef pazarlarda rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. İhracat ve sürdürülebilir büyümeye yönelik hedeflerimize odaklanarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”