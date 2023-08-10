Bocchi seramiğin genç yeteneklerini destekliyor

Bocchi, geçmişi uygarlık tarihi kadar eski olan seramik sanatını yaşatmak ve yeni nesillerle buluşturmak için Sanatçı Destek Programı’nı başlattı. Güzel Sanatlar fakültesinden yeni mezun olmuş veya lisansüstü eğitimine devam eden, atölye ve ekipman konularında kısıtlı imkâna sahip seramik sanatçılarını desteklemek amacıyla tasarlanan program kapsamında, genç yeteneklerin mentorluk hizmeti, mekân ve malzeme kullanımı gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Akademi’nin ilk konukları Mimar Sinan’dan

İstanbul’da yaşayan genç seramik sanatçılarına yönelik Sanatçı Destek Programı’na, Beyoğlu’nun tasarımla özdeşleşmiş mahallesi Tomtom’da yer alan Bocchi Seramik Sanat Akademisi ev sahipliği yapıyor. Başvuruların ilk senesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu üç genç sanatçı; Berk Ergül, Burak Elal ve Evin Kaçar programa katılmaya hak kazandı.

Sanatçı Destek Programı katılımcıları, iki günlük oryantasyon kapsamında, Bocchi’nin Gebze Dilovası’ndaki tesislerini ve Bocchi Seramik Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek seramik endüstrisini ve Akademi bünyesinde üretilen güncel sanat eserlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca program boyunca; sanat tarihçileri, küratörler ve disiplinlerarası sanatçıların katılımıyla Akademi’de gerçekleşecek söyleşilere ve atölye çalışmalarına katılabilecek. Bu süreçte genç sanatçılar tarafından üretilen eserlerin, karma bir sergiyle sanat çevresine ve kamuoyuna sunulması ve seçilecek eserlerin Bocchi koleksiyonuna dahil edilmesi planlanıyor.

Şadi Burat: “Genç sanatçılar için önemli bir üretim ve araştırma imkânı”

Şirketin vizyon projelerinden olan Sanatçı Destek Programı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Bocchi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Burat, “73 yıllık bir İtalyan banyo markası olarak, seramik sanatını sahiplenmek ve yeni nesillere aktarmak en önemli misyonlarımız arasında yer alıyor. Bu doğrultuda 2022 yılında, İstanbul’un tarihi ve kültürel değeri en yüksek noktalarından biri olan Beyoğlu Tomtom’da Bocchi Seramik Sanat Akademisi’ni hayata geçirdik. Bu projeyi gerçekleştirirken en önemli hedeflerimizden biri de atölye ve ekipman konularında kısıtlı imkâna sahip genç seramik sanatçılarına ulaşmaktı. Sanatçı Destek Programı, işte bu motivasyonla hayat buldu.” dedi.

Türkiye’de çağdaş seramik sanatı alanında gençlere sunulan imkânların çok sınırlı olduğuna dikkat çeken Şadi Burat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bocchi Sanatçı Destek Programı’na seçilen katılımcılar, umut vaat eden ve pratiklerini geliştirecek imkânı olmayan genç seramik sanatçılarından oluşuyor. Amacımız, yeni mezun sanatçılara ihtiyaç duydukları üretim ve araştırma imkânlarını sunmak. Projemizi ve programı bunu kapsayacak şekilde tasarladık. Toplamda altı ay sürecek olan program kapsamında, genç seramik sanatçılarına mekân ve malzeme desteğinin yanı sıra mentorluk hizmeti de sunacağız. Sektöre sürdürülebilir bir örnek oluşturmasını arzu ettiğimiz Bocchi Sanatçı Destek Programı’nı önümüzdeki süreçte diğer illere ve yurtdışına da açmayı hedefliyoruz.”