Borlease Otomotiv, halka arz ile büyümeyi hızlandıracak

Birol BOZKURT

Halka arz olan şirketler kervanına Borlease Otomotiv’de katılıyor. Yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz öncesi Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve şirket yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hancan, toplantıda yaptığı konuşmada, halka arzdan elde edilecek kaynağın önemli bir kısmını Borlease ve Sixt markalarının yatırımda kullanacağını söyledi. Kârlı bir şirket olduklarını söyleyen Özgür Can Hancan, “2024’ten itibaren yatırımcılarımıza kârının en az yüzde 40’ını temettü olarak ödemeyi planlıyoruz” dedi.

2013'ten bugüne filo kiralama alanında kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun çözümlerle artırarak kurumsal müşterilerde önemli bir karşılık yakalayan Borlease Otomotiv, yaklaşık 8 bin adetlik araç filosuyla Türkiye'nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor.

“Gelirin yüzde 65-70’ini yatırımlarda kullanacağız”

Dönemin iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirten Hancan, "Kredi faizlerinin yükseldiği bir noktada elde edeceğimiz finansal girdi bize çok daha güçlü büyüme sağlayacak.

Halka arzdan gelirinin yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak” diye konuştu. Hancan, geri kalan meblağın şirketin işletme sermayesi olacağını aktararak, Borlease Otomotiv olarak yatırımlarını sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrıca, şirket 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak.

'BORLS' koduyla işlem görecek

Borlease Otomotiv'in halka arzı kapsamında talep toplama bugün başlayacak ve 12-13 Ekim tarihlerinde devam edecek. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "BORLS" koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak.