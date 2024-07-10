Borsan Jeopolitik riskler ve navlun fiyatları Türkiye’ye ilgiyi artırıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Ciro­nun %1’ini AR-GE harcamalarına ayıran marka, bor katkılı ve deniz kabuğu tozundan kablo üretmeye hazırlanıyor. Bu konuda Bor Ens­titüsü ile ortak çalışmalar yürü­ten şirket, çevre duyarlılığı kap­samında deniz kabuğu tozundan da kablo üretecek. Bu yılın başın­da Turquality programı kapsamı­na kabu edilen Borsan, üretiminin %60’ını, 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

2023'teki 4 milyar TL’lik cironun 2 milyar TL’sini ihracat­tan elde eden şirket, bu yıl ihraca­tını da %20 artırmayı hedefliyor. Samsun’da kurulu 3 kablo ve bir LED aydınlatma fabrikası bulu­nan Borsan, 2023 yılı İSO 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu listesinde de 73 sıra yükselerek 383’üncü sıra­da yer aldı. Şirket, TİM’in 1000 İhracatçı listesine de 383’üncü sıradan girdi. Şirketin çalışmala­rı ve hedefleri konusunda DÜN­YA’ya bilgi veren Borsan Grup CE­O’su M. Arbek Akay, şu anda yeşil dönüşüm ve çevresel üretim için 5 adet patent başvuruları olduğu­nu açıkladı.

AR-GE merkezi geleceği şekillendirecek

47 kişinin çalıştığı bin metreka­relik AR-GE merkezinde ‘gelece­ğin şekillendiğini’ söyleyen Akay, şunları söyledi: “AR-GE merke­zimiz yeşil dönüşümle ilgili yeni projeler yapıyor. Mesela bor kat­kılı bir kablo üretimi imalatıyla ilgili şu anda çalışmamız devam ediyor. Yine abaka bitkisinin kab­lonun içerisinde kullanılmasıyla ilgili bir patent başvurumuz var. Deniz kabuklarının tozuyla üret­tiğimiz kablonun plastiğinin ni­teliklerine yükseltilmesi ve yük­sek performanslı bir ürün üret­me üzerine patent başvurumuz var. 5 adet patent başvurumuzun önemli bir bölümü yeşil dönüşüm ve çevresel boyutlardaki üretimi desteklemek üzerine.”

Samsun OSB’de 400 milyon dolarlık yatırım

Borsan’ın son 5 yılı ortalama yıllık %70 ciro büyümesiyle ge­çirdiğini söyleyen Akay, “Türki­ye’de elektrik ve kablo sektöründe önemli bir oyuncu haline geldik. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 ül­kede pazar lideriyiz” dedi. Özel­likle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde geniş bir satış ağlarının olduğunu anlatan Akay, “Tüm pazarlarda amacımız ‘en büyük’ olmaktan öte en iyi firma olmak, en istikrarlı, sürdürülebi­lir bir yaklaşım içerisinde hare­ket eden bir firma olmak” diye ko­nuştu.

2 yıllık yatırım projeksiyo­nu kapsamında hedeflerinin şuan yıllık 200 milyon dolar olan ciro­yu 400 milyon dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Akay, “Biz ye­ni bir yatırım hamlesini planla­mış durumdayız. Samsun’da yeni bir OSB kuruluyor. Burada 150 dö­nümlük bir arazi yatırımı yaptık. Katma değeri yüksek ürünlere ek olarak şu an üretmediğimiz yük­sek gerilim tarafındaki bir takım ürünleri üreteceğiz. Bunun yanı sıra yine bu bölgedeki 400 milyon dolarlık yapacağımız toplam üre­timin %65’ini ihracatta değerlen­dirmeyi planlıyoruz” dedi.

Togo’dan Afrika’ya üretim yapılıyor

Daha önce İtalyan bir firmayı satın alarak üretim hattını Sam­sun’a taşıyan Borsan, Togo’da ye­rel bir ortakla kablo üretimi ya­pıyor. “Afrika’da hem tecrübemiz çok fazla hem de ürünlerimiz bir­çok ülkede pazar lideri durumun­da” diyen Akay, şöyle devam et­ti: “Çinli firmaların bizimle orada mücadele edebilme şansları yok.

Togo’da 12 tane Batı Afrika ülke­sinin gümrük birliği yaptığı bir birlik var. Dolayısıyla biz Togo’da yerel üretim yaparak o gümlük birliği içerisinde hem yerel üre­tim yapmış oluyoruz hem de Af­rika pazarlarının geleceğine yatı­rım yapıyoruz. Bakir bir pazar, ge­lişmekte olan pazar ve bugünden yol alan, bugünden yatırım yapan firmaların gelecekte o pazarlarda söz sahibi olacağını çok net görü­yoruz. Dolayısıyla oraya önemli bir hamle yapmış durumdayız.”

Kadın çalışan oranı %40’a çıkarılacak

Şu anda toplam 540’a yakın ça­lışanı bulunan Borsan’da kadın istihdamı da öncelikli konular arasında. Mavi yakalı dahil şu an­da kadın çalışan oranını %25 ola­rak açıklayan CEO Akay, “Bunu %40’a çıkarma hedefimiz var. Her geçen gün kadınların çalışma ha­yatında ve gerek yönetimde gerek fabrikada gerekse her noktada daha söz sahibi olmasını istiyo­ruz. Kadının iş hayatındaki rolü­nü ve yerini de daha fazla arttırma yönelik hedefimiz var” dedi.

Üretimin enerjisi yüzde 100 GES’ten olacak

Grup olarak iki adet GES lisan­sı aldıklarını açıklayan Akay, şu bilgileri verdi: “Bundan bir tanesi 2023'te 3.2 MW’lık çatı GES pro­jemizi tamamladık. Buna ilave olarak 10 MW’lık Çorum’da GES tarlası yatırımımız oldu. GES tarlası yatırımımız bu ay bitti. Önümüzdeki ay devreye girecek. Elektrik tüketimimizin tamamı­nı kendi üretimimizden karşıla­yacağız. Yani fırınlarımızda me­tal ergitme enerjisi de dahil ol­mak üzere” ifadelerini kullandı.

Global kablo pazarı 280 milyar dolara koşuyor

Kablonun dünya gelişimine bakıldığında büyük bir Pazar olduğunu söyleyen Arbek Akay, “Kablo pazarı yıllık ortalama yüzde 5 büyüyor. 2030’da pazarın 280 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgesinde şehirleşme. Türkiye’deki kablo da 3,5 milyar dolara yakın ihracat yapan bir sektör. Buna karşılık 1,3 milyar dolar ithalatı var. Yani net ihracatçı olan bir sektör. Türkiye’de kablo üretiminin uluslararası rekabetçiliğinin gayet olumlu. Türkiye’de kablo sektörü 8 milyar dolarlık bir ihracat hedefi kenara koymuş durumda” dedi. Akay, özellikle Türkiye’de üretimi yapılmayan denizaltı kabloları ile fiberoptik kablo ithalatı olduğunu belirtti.