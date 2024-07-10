Borsan Jeopolitik riskler ve navlun fiyatları Türkiye’ye ilgiyi artırıyor
Yüzde 100 Türk sermayeli olarak bakır ve alüminyum iletkenli alçak gerilim kabloları ile LED aydınlatma sistemleri alanında faaliyet gösteren Borsan, 40’ıncı yılını yeni ve özellikli ürünlerle kutlayacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Cironun %1’ini AR-GE harcamalarına ayıran marka, bor katkılı ve deniz kabuğu tozundan kablo üretmeye hazırlanıyor. Bu konuda Bor Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürüten şirket, çevre duyarlılığı kapsamında deniz kabuğu tozundan da kablo üretecek. Bu yılın başında Turquality programı kapsamına kabu edilen Borsan, üretiminin %60’ını, 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor.
2023'teki 4 milyar TL’lik cironun 2 milyar TL’sini ihracattan elde eden şirket, bu yıl ihracatını da %20 artırmayı hedefliyor. Samsun’da kurulu 3 kablo ve bir LED aydınlatma fabrikası bulunan Borsan, 2023 yılı İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de 73 sıra yükselerek 383’üncü sırada yer aldı. Şirket, TİM’in 1000 İhracatçı listesine de 383’üncü sıradan girdi. Şirketin çalışmaları ve hedefleri konusunda DÜNYA’ya bilgi veren Borsan Grup CEO’su M. Arbek Akay, şu anda yeşil dönüşüm ve çevresel üretim için 5 adet patent başvuruları olduğunu açıkladı.
AR-GE merkezi geleceği şekillendirecek
47 kişinin çalıştığı bin metrekarelik AR-GE merkezinde ‘geleceğin şekillendiğini’ söyleyen Akay, şunları söyledi: “AR-GE merkezimiz yeşil dönüşümle ilgili yeni projeler yapıyor. Mesela bor katkılı bir kablo üretimi imalatıyla ilgili şu anda çalışmamız devam ediyor. Yine abaka bitkisinin kablonun içerisinde kullanılmasıyla ilgili bir patent başvurumuz var. Deniz kabuklarının tozuyla ürettiğimiz kablonun plastiğinin niteliklerine yükseltilmesi ve yüksek performanslı bir ürün üretme üzerine patent başvurumuz var. 5 adet patent başvurumuzun önemli bir bölümü yeşil dönüşüm ve çevresel boyutlardaki üretimi desteklemek üzerine.”
Samsun OSB’de 400 milyon dolarlık yatırım
Borsan’ın son 5 yılı ortalama yıllık %70 ciro büyümesiyle geçirdiğini söyleyen Akay, “Türkiye’de elektrik ve kablo sektöründe önemli bir oyuncu haline geldik. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 ülkede pazar lideriyiz” dedi. Özellikle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde geniş bir satış ağlarının olduğunu anlatan Akay, “Tüm pazarlarda amacımız ‘en büyük’ olmaktan öte en iyi firma olmak, en istikrarlı, sürdürülebilir bir yaklaşım içerisinde hareket eden bir firma olmak” diye konuştu.
2 yıllık yatırım projeksiyonu kapsamında hedeflerinin şuan yıllık 200 milyon dolar olan ciroyu 400 milyon dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Akay, “Biz yeni bir yatırım hamlesini planlamış durumdayız. Samsun’da yeni bir OSB kuruluyor. Burada 150 dönümlük bir arazi yatırımı yaptık. Katma değeri yüksek ürünlere ek olarak şu an üretmediğimiz yüksek gerilim tarafındaki bir takım ürünleri üreteceğiz. Bunun yanı sıra yine bu bölgedeki 400 milyon dolarlık yapacağımız toplam üretimin %65’ini ihracatta değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.
Togo’dan Afrika’ya üretim yapılıyor
Daha önce İtalyan bir firmayı satın alarak üretim hattını Samsun’a taşıyan Borsan, Togo’da yerel bir ortakla kablo üretimi yapıyor. “Afrika’da hem tecrübemiz çok fazla hem de ürünlerimiz birçok ülkede pazar lideri durumunda” diyen Akay, şöyle devam etti: “Çinli firmaların bizimle orada mücadele edebilme şansları yok.
Togo’da 12 tane Batı Afrika ülkesinin gümrük birliği yaptığı bir birlik var. Dolayısıyla biz Togo’da yerel üretim yaparak o gümlük birliği içerisinde hem yerel üretim yapmış oluyoruz hem de Afrika pazarlarının geleceğine yatırım yapıyoruz. Bakir bir pazar, gelişmekte olan pazar ve bugünden yol alan, bugünden yatırım yapan firmaların gelecekte o pazarlarda söz sahibi olacağını çok net görüyoruz. Dolayısıyla oraya önemli bir hamle yapmış durumdayız.”
Kadın çalışan oranı %40’a çıkarılacak
Şu anda toplam 540’a yakın çalışanı bulunan Borsan’da kadın istihdamı da öncelikli konular arasında. Mavi yakalı dahil şu anda kadın çalışan oranını %25 olarak açıklayan CEO Akay, “Bunu %40’a çıkarma hedefimiz var. Her geçen gün kadınların çalışma hayatında ve gerek yönetimde gerek fabrikada gerekse her noktada daha söz sahibi olmasını istiyoruz. Kadının iş hayatındaki rolünü ve yerini de daha fazla arttırma yönelik hedefimiz var” dedi.
Üretimin enerjisi yüzde 100 GES’ten olacak
Grup olarak iki adet GES lisansı aldıklarını açıklayan Akay, şu bilgileri verdi: “Bundan bir tanesi 2023'te 3.2 MW’lık çatı GES projemizi tamamladık. Buna ilave olarak 10 MW’lık Çorum’da GES tarlası yatırımımız oldu. GES tarlası yatırımımız bu ay bitti. Önümüzdeki ay devreye girecek. Elektrik tüketimimizin tamamını kendi üretimimizden karşılayacağız. Yani fırınlarımızda metal ergitme enerjisi de dahil olmak üzere” ifadelerini kullandı.
Global kablo pazarı 280 milyar dolara koşuyor
Kablonun dünya gelişimine bakıldığında büyük bir Pazar olduğunu söyleyen Arbek Akay, “Kablo pazarı yıllık ortalama yüzde 5 büyüyor. 2030’da pazarın 280 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgesinde şehirleşme. Türkiye’deki kablo da 3,5 milyar dolara yakın ihracat yapan bir sektör. Buna karşılık 1,3 milyar dolar ithalatı var. Yani net ihracatçı olan bir sektör. Türkiye’de kablo üretiminin uluslararası rekabetçiliğinin gayet olumlu. Türkiye’de kablo sektörü 8 milyar dolarlık bir ihracat hedefi kenara koymuş durumda” dedi. Akay, özellikle Türkiye’de üretimi yapılmayan denizaltı kabloları ile fiberoptik kablo ithalatı olduğunu belirtti.