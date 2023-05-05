Bortar Group'tan Manisa'ya 5 milyon dolarlık yeni tesis

Hazır yemek sektöründe 30. yılını kutlayan Bortar Group, 5 milyon dolar yatırım bedelli yeni tesisini hizmete açtı. Her gün 30 bin kişiye yemek üretecek yeni tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ile birlikte iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, her gün 100 bin

Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt

kişilik yemek üretim kapasiteleri ile sektörlerinde öncü olduklarını belirtti. Hızla büyüyen Manisa’da da kendilerinden yemek talep eden firmalara daha yakın olmak için bu kentte de tesis kurduklarını söyleyen Küçükkurt, “Türkiye’nin çıkışı yatırımda ve yeni tesislerdedir. Biz de kendi sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı koymak için büyümeye, gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik gelişimini artıracak yegane unsurun üretim olduğuna olan inancımızla durmadan üretmeye devam ediyoruz. Bortar olarak, hazır yemek ve servis hizmetlerinde müşteri memnuniyetini ilk ve değişmez hedef ve ilke olarak kabul etmiştir. Hammaddeden son ürüne kadar, tüm müşterilerimize Türk mutfağı standartlarına uygun yemek hizmetlerini bütün aşamalarında tam zamanında hatasız olarak sunmayı hedefliyoruz. Bizler yılların verdiği tecrübe ile biliyoruz ki iyi yemek için; güvenli hammadde, işinin ehli ustalar, işi iyi bilen işverenler, yüksek teknoloji ile donatılmış mutfaklar, hijyenden ödün vermeyen kalite ekibi ve işini seven çalışanlar olmazsa olmazdır. Biz de Bortar Group olarak bu bileşenlerin vücut bulduğu bir anlayışla yemek sektöründe var olduk, bugün 100 bin kişiye yemek çıkarabilen fabrikalarımız ile bölgemizin en büyük firması olmayı başardık. Bortar Toplu Yemek firmamızda bu liderliğimizi sürdürülebilir hale getirmek için sürekli iyileşme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

“Manisa’nın potansiyelini biliyoruz”

Manisa’nın lojistik avantajları ve hızla büyüyen OSB’leri ile büyük bir potansiyele sahip bir kent olduğunu, bu nedenle Manisa’da da yatırım kararı aldıklarını dile getiren Küçükkurt, “Manisa’daki firmalara hizmet kalitemizi artık daha kısa sürede sunacağız. Sağlık ve hijyen konusunda en üst standarda sahip olan tesisimizde güler yüzlü hizmetimize devam edeceğiz. Tarladan sofraya, güvenli, hijyenik, müşterinin damak tadına uygun, servis kalitesi yüksek, yemek hizmeti firmamızın temel politikası. Dünya markalarına hizmet vermek bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde de bu kente yatırımlarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz. 1993 yılında Yeşilova’da kurulan firmamız hızla büyüyerek bugünlere geldi. Bugün sektörüne öncülük ederek birçok yeniliği getiren bir kurum olduk. Bundan sonra da bu misyonla yolumuza devam edeceğiz. Kendi sektörümüze ve ekonomimize katkı sunmak için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sağlıklı gıdanın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizim işimiz tam bir takım işidir. Bortar Group takımına çok teşekkür ederim” dedi.

Soyer: “Küçükkurt vicdan sahibi bir iş insanı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açılışta yaptığı konuşmada Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un ülkesine her zaman daha çok katkı sağlamak isteyen basiretli bir iş insanı olduğunu belirterek, “Hasan Küçükkurt aynı zamanda vicdan sahibi bir iş insanı. Pandemi döneminde, depremlerde beni ilk arayan kişi olarak her zaman ‘yapabileceğim bir şey var mı” diye sordu. Yardımların toplanmasında gecesini gündüzüne katarak destek oldu. Çevresini bu işler için organize etti. Ülkemiz için örnek bir iş insanı olan Hasan Küçükkurt’u kutluyorum. Ülkemize katkı sağlayacak yeni tesislerinde de bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. (İzmir)