Borusan, ABD’li Berg Pipe’ı 162 milyon dolara satın aldı

Borusan Mannesmann, önemli satın alım anlaşmasına imza attı. Global pazarlarda iddiasını artırarak önemli bir satın alma işlemi gerçekleştiren şirket, ABD’nin Florida ve Alabama eyaletlerinde 2 tesisle 44 yıldır faaliyet gösteren ve yönetiminde Almanların bulunduğu Amerikalı menşeli Berg Pipe’ın tamamını 162 milyon dolara satın aldı.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, Borusan Mannesmann’ın, 2014 yılından bu yana ABD’nin Teksas eyaletinde güçlü bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. Kafadar, “Bu satın alım işlemi ile birlikte ABD’deki tesis sayışımızı 4’e çıkarıyoruz. ABD’de toplam üretim kapasitemiz 1 milyon tona, ABD ciromuz ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaşacak” dedi.

Erkan Kafadar, satın alım ile global büyüme stratejisine hız veren Borusan Mannesmann’ın 2023 yılı sonunda Türkiye, İtalya, Romanya ve ABD’de toplam tesis sayısı 11’e, üretim kapasitesi 2 milyon tona, toplam çalışan sayısının ise 2 bin 800’e ulaşacağını ifade etti.

50 milyon dolarla üretimi genişletiyor

Borusan Mannesmann’ın 50 milyon dolar yatırımla ABD’ye boru üretim ve tamamlama hattı kuracağını belirten Kafadar, sürdürülebilir büyüme ve globalleşme stratejileri doğrultusunda yeni bir dönem başlattıklarının altını çizdi. Kafadar, sözlerine şöyle devam etti: “ABD enerji boruları pazarına yönelik, 2014 yılında 150 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz tesisle de 9 senede çok önemli başarılara imza attık.

Petrol, doğal gaz için sondaj ve taşıma hattı boruları ürettiğimiz ABD’deki Teksas-Baytown tesisimizde başlattığımız ve bu sene tamamlanacak 50 milyon Amerikan dolarlık yatırımla, mevcut sondaj ve hat borusu üretim faaliyetlerimizi genişletiyoruz. İnşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici olarak varlığımızı pekiştireceğiz.”

ABD’nin yerel oyuncusu olacak

Erkan Kafadar, Borusan Mannesmann’ın, Türkiye’den ABD’ye enerji borularına yönelik büyük çaplı hat borusu ihracatı yapabilen tek ve en prestijli marka olduğunu belirtti. Kafadar, Berg Pipe’ın satın alımı ile büyük çaplı borularda da artık ‘yerel oyuncu’ statüsüne sahip olduklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Berg Pipe’ın Florida eyaletinde boyuna toz altı ve Alabamda ise spiral kaynaklı olmak üzere iki tesisi bulunuyor.

Son yıllarda enerji de büyüyen ithalatçı ülkeden dünya pazarlarına yönelik ihracatçı ülkeye dönüşen ve büyük potansiyele sahip ABD’de, son dönemdeki bütün büyük boru hattı projelerinin tedarikçisi olarak öne çıkıyor. Toplam 550 bin ton üretim kapasitesine sahip Berg Pipe satın alımımız ile hedefimiz, büyük çaplı borularda daha stratejik bir konuma gelmektir.