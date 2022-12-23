Borusan Grubu Ebeveyn Rehberi hazırlandı

Sürdürülebilirlik odak noktaları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarından insan odağında toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde pek çok uygulamayı hayata geçiren Borusan, Borusan Grubu Ebeveyn Rehberi’ni hazırladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan, özellikle bebek ve çocuk bakımlarında, anne-baba rolünün yüksek değer taşıdığına ve her iki ebeveynin de eşit sorumluluk taşıdığına inanıyor. Borusan’ın Ebeveyn Rehberi, çalışan anne babalar ve yeni anne-baba olacaklar için adeta bir kılavuz niteliğinde yol gösteriyor. Borusanlıların annelik-babalık dönemlerindeki çalışma hayatları hakkında en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ebeveyn rehberinde yasal doğum izni, süt izni, ücretsiz izin, günlük ve kısmi çalışma süreleri, iş görememezlik ödeneği, doğum yardımı, süt/emzirme ödeneği ve kısmi çalışma ödeneği gibi yasal prosedürler detaylandırılıyor.

Ebeveyn rehberi ihtiyaçlar düşünülerek hazırlandı

Anne-babaların çalışma hayatlarını bilinçli bir şekilde çalışma idame ettirmelerini amaçlayan Borusan’ın ebeveyn rehberinde Borusanlılara sunulan ayrıcalıklar da yer alıyor. Borusan tarafından sağlanan yan haklar arasında bulunan doğum yardımı, özel sağlık sigortası ve kreş yardımı gibi konularda alınacak desteklerin detayları, ebeveyn rehberi kapsamında aktarılıyor. Ayrıca rehberde Borusanlılara sunulan ebeveynlik ve ilk yardımı kapsayan konulardaki eğitimlerle birlikte psikolojik destek, diyetisyen, egzersiz çalışmaları, uygun çalışma ortamı gibi farklı başlıklardaki destek mekanizmalarına da değiniliyor. Borusan Grubu Ebeveyn Rehberi’nde, anne-babaların detaylarını merak edebileceği “sıkça sorulan sorular” bölümü de yer alıyor. Bu kapsamda geçici iş göremezlik, analık hali, süt izni dilekçe örneği ve ödenekler gibi konulardaki yol gösterici bilgiler, Borusanlıların bu dönemlerindeki çalışma hayatlarını en doğru şekilde yönetebilmelerine olanak tanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Borusan olarak toplumsal cinsiyet odaklı sosyal faaliyetlerimizi, kurum kültürümüzle bütünlük sağlayarak çalışanlarımıza yönelik iyileştirme ve geliştirmelerle destekliyoruz. Bu doğrultuda Borusanlı anne-baba adayları ve çalışan ebeveynlere yönelik hazırladığımız Grup Ebeveyn Rehberi ile çalışanlarımızın yüksek farkındalıklı olmalarına katkı sağlarken daha mutlu ve keyifli bir çalışma ortamının oluşmasına yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Rehberimizin tüm Borusanlı anne-babalara ve anne-baba adaylarına faydalı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.