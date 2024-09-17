Borusan, LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü

Borusan, 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile dünyanın en prestijli kurumsal raporlama ödül programları olan LACP Vision Awards ve Annual Report Competition Awards – ARC’den bir altın, iki gümüş ve bir bronz ödülle döndü. Rapor, Borusan'ın yıl içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları, elde ettiği finansal ve finansal olmayan sonuçları ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonunu derinlemesine inceliyor.

Grup, küresel pazarda fark yaratan şirketlerin faaliyetlerini onurlandıran bağımsız ödül organizasyonu ARC'de ise "Çok Uluslu Holding" kategorisinde gümüş ödüle layık görülerek önemli bir başarı elde etti.

Kazandıkları başarıyı değerlendiren Holding'in İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "200 yıl ve ötesinde varlığını sürdüren bir Grup olma vizyonumuzla ilerliyoruz. Bu yolculuğumuzda gelecek nesillerin kaynaklarını koruyan, toplumsal refahı gözeten, kapsayıcı bir iş yapış şeklini benimsiyor, değer yaratan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliği tüm boyutları ile entegre ettiğimiz iş stratejimizin önemli bir kilometre taşı niteliğindeki Entegre Faaliyet Raporumuzun uluslararası arenada takdir görmesi bizi gururlandırıyor. İklim, insan ve inovasyon odak alanlarımızdaki projelerimizin yanında raporlama alanında değer yaratan çalışmalarımız da önümüzdeki dönemde devam edecek" açıklamasında bulundu.