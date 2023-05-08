Borusan’a ödül geldi
İngiliz Jaguar ve Land Rover’dan Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’e ödül geldi. Borusan Otomotiv; İsveç, Norveç, Polonya, İrlanda, İsviçre gibi Jaguar Land Rover’ın diğer birçok büyük distribütörü arasından ayrışarak "En İyi Distribütör" seçildi.
İngiliz Jaguar ve Land Rover’dan Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’e ödül geldi. Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılı iş sonuçları ödüllerini açıkladı.
Satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonksiyonlarındaki 50’ye yakın kritik başarı faktörünün ölçüldüğü değerlendirmede Borusan Otomotiv; İsveç, Norveç, Polonya, İrlanda, İsviçre gibi Jaguar Land Rover’ın diğer birçok büyük distribütörü arasından ayrışarak "En İyi Distribütör" seçildi. Borusan Otomotiv, en iyi distribütör büyük ödülünün yanı sıra “En İyi Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Ağı Yönetimi” alanında da ödül alarak, iki ödüle birden sahip oldu.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 32 ülkenin bağlı bulunduğu Avrupa Bölgesi’nin önemli pazarlarından biri olan Türkiye adına bu ödülü almaktan mutlu olduklarını ifade ederken, önemli ülkeleri geride bıraktıklarını diğer distributorlere de örnek teşkil ettiklerinin altını çizdi.