Borusan’a ödül geldi

İngiliz Jaguar ve Land Ro­ver’dan Türkiye distribü­törü Borusan Otomotiv’e ödül geldi. Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılı iş sonuçları ödüllerini açıkladı.

Satış, pazarlama, satış sonra­sı hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonk­siyonlarındaki 50’ye yakın kri­tik başarı faktörünün ölçüldüğü değerlendirmede Borusan Oto­motiv; İsveç, Norveç, Polonya, İrlanda, İsviçre gibi Jaguar Land Rover’ın diğer birçok büyük distribütörü arasından ayrışa­rak "En İyi Distribütör" seçildi. Borusan Otomotiv, en iyi distri­bütör büyük ödülünün yanı sı­ra “En İyi Yetkili Satıcı ve Yetki­li Servis Ağı Yönetimi” alanında da ödül alarak, iki ödüle birden sahip oldu.

Borusan Otomotiv İcra Kuru­lu Başkanı Hakan Tiftik, 32 ül­kenin bağlı bulunduğu Avrupa Bölgesi’nin önemli pazarların­dan biri olan Türkiye adına bu ödülü almaktan mutlu oldukla­rını ifade ederken, önemli ülke­leri geride bıraktıklarını diğer distributorlere de örnek teşkil ettiklerinin altını çizdi.