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BOTAŞ'ın 4 projesine Hazine garantisi

BOTAŞ'ın 4 projesi için sağlanacak dış finansmana Hazine garantisi verildi.

BOTAŞ'ın 4 projesine Hazine garantisi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 4 projeye Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansman sağlanacak. 

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre; Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama, Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Temini projeleri Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansmandan yararlandırılacak. 

Kaynak: AA

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