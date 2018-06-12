BOTAŞ’tan 2 milyar liralık sipariş

12 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Güney Kore tersanelerini sipariş yağmuruna tutan Türk şirketlerine biri daha eklendi. Son olarak işadamı Mehmet Emin Karamehmet’e ait Geden Lines’ın 800 milyon liralık siparişinin ardından bu kez kamu enerji şirketi BOTAŞ da katıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Güney Kore’deki Hyundai Heavy Industries’e ait tersanelerde 2 gemi siparişi verdi. Yüzen LNG depolama ve gazlaştırma adı verilen FSRU (Floating Storage Regasification Unit) terminaline yatırımlarını artıran BOTAŞ, her biri 225 milyon dolar yani 1 milyar liraya mal olacak 2 FSRU siparişi verdi. İki geminin toplam bedeli 450 milyon dolar yani 2 milyar liranın biraz üzerinde olacak. 295 metre uzunluğunda 46 metre genişliğinde planlanan FSRU’ların depolama kapasiteleri ise 170 bin cbm civarında hedefleniyor. Hyundai ve BOTAŞ arasında yapılan anlaşmaya gereğinde gemiler 2020 yılının ilk yarısında teslim edilecek.

Karamehmet de 4 gemi istemişti

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’e ait Geden Lines, Güney Koreli Samkang M&T adlı tersanecilik devine 4 gemi siparişi verdi. Hisseleri Güney Kore Borsası’nda işlem gören Samkang M&T, Geden için, 113 bin dwt’lik Aframax tipi gemi inşa edecek. Gemilerin her birinin tutarı 44 milyon dolar. 4 geminin toplam değeri ise 176 milyon dolar.