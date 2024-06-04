Botek Otomasyon, WIN EURASIA 2024 Fuarı’na hazırlanıyor

Botek Otomasyon standında, başta Schneider Electric çözümleri olmak üzere bayiliğini ve distribütörlüğünü yaptığı Telemecanique Sensors, Banner, Harting, Himel, Teltonika, Weg, Cembre, Hensel gibi markaların ürün ve çözümleri incelenebilecek.

WIN Eurasia Fuarı'nda yer alacak Botek, ana standının yanı sıra Schneider Electric’in işbirlikçi robotu Lexium Cobot ile 5G Arena alanında da yerini alacak. 5G Arena’da konumlanacak Lexium Cobot da incelenebilecek; katılımcılar XOX oynama şansını yakalayabilecek.

Lexium Cobot, Botek ana standında yer alan “MC12+Cobot” ile 5G haberleşme yoluyla iletişimde olacak. İki ürün arasındaki 5G haberleşmede ise resmi distribütörü olduğu Teltonika RUTX50 5G router kullanılacak.

Botek standında yenilikçi teknolojiler ile Metaverse ve entegre yazılım çözümleri aracılığıyla endüstriyel süreçlerin optimize edebileceğini Aveva keşfedilebilecek.

Botek Otomasyon İcra Kurulu Üyesi Ömer Yetkin Özbak, 30 yıllık firma tarihinin 10 yılında İstanbul merkezli olduklarını, ardından hizmetlerini Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını ifade etti. Özbak, "Büyüme hızımız da bu sayede hızlandı. Son yıllarda globalleşmenin de etkisiyle bünyemizdeki ürünlere yazılım, endüstri 4.0 ürünleri, metaverse gibi pek çok yeni ürün ekledik" diye konuştu