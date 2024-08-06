Boyner, büyüme ve inovasyon odaklı hedeflerine doğru ilerliyor
Kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev kategorilerinde geniş ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini anlatan Boyner CEO’su Eren Çamurdan, “2024 yılı için büyüme ve inovasyon odaklı hedefler belirledik. Özellikle yapay zeka ile entegre iş süreçleri tasarlıyoruz. Yılı, sektör büyümesinin 20 puan üzerinde kapatmak istiyoruz” dedi.
Boyner’in yalnızca modanın değil yaşam tarzının da adresi konumunda bulunduğunu söyleyen Boyner CEO’su Eren Çamurdan, kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev kategorilerinde geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi.
Aynı zamanda, global ve yerel markalarla iş birlikleri yaparak, modadaki çeşitliliği ve kaliteyi geniş kitlelere ulaştırdıklarını ifade eden Çamurdan, bu yeniliklerin yanında, 2022 yılında Costa Coffee’yi Türkiye’ye getirerek alışverişe kahve kokusu eklediklerini anımsattı.
Çamurdan, Boyner Cadde’yle başlattıkları yeni nesil mağazacılık adımlarını diğer mağazalarına taşıdıklarından söz etti. Öte yandan, 2024 yılı hedeflerinden bahseden Çamurdan, “Büyüme ve inovasyon odaklı hedefler belirledik. Bu yılı sektör büyümesinin 20 puan üzerinde bir büyümeyle kapatmak istiyoruz” diye konuştu.
“600’den fazla markayı müşterilere sunuyoruz”
Çok kanallı satış stratejileriyle müşterilerine hem mağazalarında hem de online platformlarında kesintisiz alışveriş deneyimi sunduklarını anlatan Eren Çamurdan, 42 ilde 123 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde satış alanında 600’den fazla markayı müşterilerine sunduklarını aktardı. Sürdürülebilirlik, teknoloji, sanat, spor ve deneyimi odağına alan yeni nesil mağazacılık konseptiyle fark yaratmaya devam ettiklerini belirten Çamurdan, “Yılda 500 milyon ziyaretçi ağırladığımız Boyner Online ile de Boyner deneyimini tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.
2023 yılındaki toplam cirolarını 2022’ye göre yüzde 116 artırdıklarını belirten Eren Çamurdan, sektör ortalamasının 20 puan üstünde bir büyüme gösterdiklerini kaydetti. Boyner.com.tr’nin ise 2022’ye göre yüzde 185 oranında büyüdüğü bilgisini veren Çamurdan, 2023 yılında tüm kanallarında toplam 40 milyon adet ürün satıldığını ifade etti.
“Birden fazla yapay zekâ modelinin beraber çalışacağı sistem planımız bulunuyor”
Öte yandan genç müşteri oranını yüzde 34'ten yüzde 46'ya çıkardıklarına dikkat çeken Eren Çamurdan, özellikle genç kadın müşterilerde yüzde 14’lük bir artış yakaladıklarını aktardı. Fiziksel ve online deneyimi bir arada sunan Boyner Now’ın da yükselen bir ivme ile büyümeye devam ettiğini söyleyen Eren Çamurdan, 90 dakika içerisinde teslimat mottosuyla yola çıktıklarını, şu anda ortalama teslimat sürelerinin 78 dakika olduğunu kaydetti. Çamurdan, “Kullanıcılarımız, Boyner Now’ın ödeme yapmadan ve alternatif bedenli sipariş verebilme, bulunduğun yerde denedikten sonra sonra satın alma özelliklerini çok sevdi” ifadelerini kullandı.
Yılın geri kalanında da gider optimizasyonu, lojistik maliyetler gibi alanlarda verimlilik sağlamaya odaklandıklarını dile getiren Çamurdan, online satış tarafında büyüme hedeflerinin ise 3 haneli olduğunu belirtti. Mağaza yatırımında da bir sene öncesine göre yüzde 230 artış planladıklarını kaydeden Çamurdan, “Ordu ve Iğdır’da açacağımız mağazalarla 44 ilde olacağız” dedi. Otomatizasyon, robotik süreçler gibi teknolojik iyileştirmeleri iş süreçlerine entegre ettiklerini söyleyen Çamurdan, “Birden fazla yapay zeka modelinin veya sisteminin birlikte çalışarak ortak bir hedefe ulaşmasını sağlayan sistemler üzerinde çalışmalarımıza başladık” şeklinde konuştu.
“Kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı planlıyoruz”
Tüm bu çalışmalarının yanı sıra “Marketplace” yapısıyla yeni Boyner Online, moda ve lifestyle alanında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini dile getiren Eren Çamurdan, bin 100’den fazla markayla daha hızlı altyapıya sahip, 27 yeni kategoride 488 yeni ürün çeşidiyle daha geniş ürün yelpazesi ve yüksek performans sergileyen bir kimliğe bürüneceklerini söyledi. Bu hedeflere ulaşmak için yapay zeka ile desteklenen dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odaklı yenilikler yaptıklarını belirten Çamurdan, “Veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle müşterilerimizin beklentilerini daha iyi anlamayı ve onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.
“Tamamen yapay zekâ seçimlerinden oluşan bir koleksiyon hazırladık”
Dijitalleşme ve yapay zekânın, hazır giyim ve moda sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler getirdiğine dikkat çeken Eren Çamurdan, Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli tekstil tasarım danışmanlık hizmeti veren E 4.0 Design Studio ile bir araya gelerek bir koleksiyon tasarladıklarından söz etti. Bu koleksiyondaki kumaş, renk ve modeller tamamen yapay zekâ seçimlerinden oluşturulduğunu anlatan Çamurdan, bunun yanı sıra hem günlük yaşamı kolaylaştıracak hem de şirket verimliliğini artıracak projeler geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. OpenAI ve Microsoft iş birliğiyle geliştirdikleri yeni "hediye asistanı" projesinin, kullanıcıların hediye seçimini akıllıca yapmalarına olanak tanıdığını söyleyen Çamurdan, “Bu asistan, amacınıza ve bütçenize en uygun hediyeleri önererek, alışveriş deneyiminizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.