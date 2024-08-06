Boyner, büyüme ve inovasyon odaklı hedeflerine doğru ilerliyor

Boyner’in yalnızca moda­nın değil yaşam tarzının da adresi konumunda bulun­duğunu söyleyen Boyner CEO’su Eren Çamurdan, kadın, erkek, ço­cuk, aktif spor ve ev kategorilerin­de geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye devam ettiklerini dile ge­tirdi.

Aynı zamanda, global ve ye­rel markalarla iş birlikleri yapa­rak, modadaki çeşitliliği ve kalite­yi geniş kitlelere ulaştırdıklarını ifade eden Çamurdan, bu yenilik­lerin yanında, 2022 yılında Cos­ta Coffee’yi Türkiye’ye getirerek alışverişe kahve kokusu ekledikle­rini anımsattı.

Çamurdan, Boyner Cadde’yle başlattıkları yeni nesil mağazacılık adımlarını diğer ma­ğazalarına taşıdıklarından söz et­ti. Öte yandan, 2024 yılı hedefle­rinden bahseden Çamurdan, “Bü­yüme ve inovasyon odaklı hedefler belirledik. Bu yılı sektör büyüme­sinin 20 puan üzerinde bir büyü­meyle kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

“600’den fazla markayı müşterilere sunuyoruz”

Çok kanallı satış stratejileriy­le müşterilerine hem mağazala­rında hem de online platformla­rında kesintisiz alışveriş dene­yimi sunduklarını anlatan Eren Çamurdan, 42 ilde 123 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde sa­tış alanında 600’den fazla marka­yı müşterilerine sunduklarını ak­tardı. Sürdürülebilirlik, teknoloji, sanat, spor ve deneyimi odağına alan yeni nesil mağazacılık kon­septiyle fark yaratmaya devam et­tiklerini belirten Çamurdan, “Yıl­da 500 milyon ziyaretçi ağırladı­ğımız Boyner Online ile de Boyner deneyimini tüm Türkiye’ye ulaştı­rıyoruz” dedi.

2023 yılındaki toplam cirola­rını 2022’ye göre yüzde 116 artır­dıklarını belirten Eren Çamurdan, sektör ortalamasının 20 puan üs­tünde bir büyüme gösterdikleri­ni kaydetti. Boyner.com.tr’nin ise 2022’ye göre yüzde 185 oranında büyüdüğü bilgisini veren Çamur­dan, 2023 yılında tüm kanalların­da toplam 40 milyon adet ürün sa­tıldığını ifade etti.

“Birden fazla yapay zekâ modelinin beraber çalışacağı sistem planımız bulunuyor”

Öte yandan genç müşteri ora­nını yüzde 34'ten yüzde 46'ya çı­kardıklarına dikkat çeken Eren Çamurdan, özellikle genç kadın müşterilerde yüzde 14’lük bir ar­tış yakaladıklarını aktardı. Fizik­sel ve online deneyimi bir arada sunan Boyner Now’ın da yükse­len bir ivme ile büyümeye devam ettiğini söyleyen Eren Çamur­dan, 90 dakika içerisinde teslimat mottosuyla yola çıktıklarını, şu anda ortalama teslimat süreleri­nin 78 dakika olduğunu kaydet­ti. Çamurdan, “Kullanıcılarımız, Boyner Now’ın ödeme yapma­dan ve alternatif bedenli sipariş verebilme, bulunduğun yerde de­nedikten sonra sonra satın alma özelliklerini çok sevdi” ifadeleri­ni kullandı.

Yılın geri kalanında da gider op­timizasyonu, lojistik maliyetler gibi alanlarda verimlilik sağlama­ya odaklandıklarını dile getiren Çamurdan, online satış tarafında büyüme hedeflerinin ise 3 hane­li olduğunu belirtti. Mağaza yatı­rımında da bir sene öncesine gö­re yüzde 230 artış planladıkları­nı kaydeden Çamurdan, “Ordu ve Iğdır’da açacağımız mağazalarla 44 ilde olacağız” dedi. Otomati­zasyon, robotik süreçler gibi tek­nolojik iyileştirmeleri iş süreçle­rine entegre ettiklerini söyleyen Çamurdan, “Birden fazla yapay zeka modelinin veya sisteminin birlikte çalışarak ortak bir hede­fe ulaşmasını sağlayan sistemler üzerinde çalışmalarımıza başla­dık” şeklinde konuştu.

“Kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı planlıyoruz”

Tüm bu çalışmalarının yanı sı­ra “Marketplace” yapısıyla yeni Boyner Online, moda ve lifesty­le alanında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini dile geti­ren Eren Çamurdan, bin 100’den fazla markayla daha hızlı altyapı­ya sahip, 27 yeni kategoride 488 yeni ürün çeşidiyle daha geniş ürün yelpazesi ve yüksek perfor­mans sergileyen bir kimliğe bürü­neceklerini söyledi. Bu hedeflere ulaşmak için yapay zeka ile des­teklenen dijitalleşme, müşteri de­neyimi ve sürdürülebilirlik odak­lı yenilikler yaptıklarını belirten Çamurdan, “Veri analitiği ve ya­pay zeka çözümleriyle müşterile­rimizin beklentilerini daha iyi an­lamayı ve onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Tamamen yapay zekâ seçimlerinden oluşan bir koleksiyon hazırladık”

Dijitalleşme ve yapay zekânın, hazır giyim ve moda sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler getirdiğine dikkat çeken Eren Çamurdan, Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli tekstil tasarım danışmanlık hizmeti veren E 4.0 Design Studio ile bir araya gelerek bir koleksiyon tasarladıklarından söz etti. Bu koleksiyondaki kumaş, renk ve modeller tamamen yapay zekâ seçimlerinden oluşturulduğunu anlatan Çamurdan, bunun yanı sıra hem günlük yaşamı kolaylaştıracak hem de şirket verimliliğini artıracak projeler geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. OpenAI ve Microsoft iş birliğiyle geliştirdikleri yeni "hediye asistanı" projesinin, kullanıcıların hediye seçimini akıllıca yapmalarına olanak tanıdığını söyleyen Çamurdan, “Bu asistan, amacınıza ve bütçenize en uygun hediyeleri önererek, alışveriş deneyiminizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.