Boyner Dynamic Fest, 23 Eylül’de İstanbul’da başlıyor

Mehtap HALICI

Festivalin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, dinamik bir marka olarak uzun yıllardır spor severlerin uğrak noktalarından biri olduklarının altını çizdi. Temas ettikleri tüm kanalları sadece alışveriş değil yaşam tarzı destinasyonları haline dönüştürdüklerine dikkat çeken Çamurdan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boyner Cadde ile başlatılan deneyim mağazacılığının bir uzantısı olarak Boyner Dynamic mağazalarını hayata geçirdik.

Aktif spor ve deneyim odaklı bu mağaza konseptimiz koşu takımımız Boyner Dynamic Team’e de ismini verdi. Boyner Dynamic Team şu anda 100’ü aşkın koşucusuyla düzenli olarak koşu programları düzenleyen, maratonlarda yer alan bir takım haline geldi."

Her dört kişiden üçü sporla ilgileniyor

Son yıllarda iyi yaşama olan ilginin artarak devam ettiğine değinen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ise, “Bugün Türkiye’de spor alışkanlıklarına baktığımızda her dört kişiden üçünün sporla ilgilendiğini veya harekete geçmek istediğini görüyoruz. Boyner Dynamic Fest ile etki alanımızı büyütmek ve çok daha geniş bir kitleye ulaşarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Hareketi, sporu ve iyi yaşamı hayatının merkezine alan ya da almak isteyen herkesi festivale bekliyoruz” diye konuştu.