Boyner, lüks mağazacılığı yurtdışına taşıyacak

Mehtap HALICI

Günlük hayatta rahat giyim tarzının ön plana çıkmasıyla aktif ve spor yaşam tarzını yansıtan konfor ve rahatlığı ön planda tutan Boyner Büyük Mağazacılık, yıllık 20 mağaza açma hedefini sürdürüyor.

Bu yılı yüzde 100’ün üzerinde büyüme ile kapatmayı hedefleyen marka, Türkiye’deki iş modelini yurtdışına taşıma hazırlığı yapıyor. Türkiye’deki iş modellerini yurtdışına taşımak gibi bir takım çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Şu anda 4-5 ülke özelinde proje konuşuyoruz. Monobrand mağazacılık hareketi yani sadece tek bir markanın ürünlerinin yer aldığı bu mağazalar özellikle lüks tüketim mallarının satışında tercih edilen bir uygulama.

Ancak bu metot o kadar kolay değil. Bir sürü başka organizasyonlar yapmak zorundasınız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İllaki kendi markalarımızla sınırlı olmak zorunda da değil ama daha akıllı o pazarlara uygun formatlar geliştirmeye çalışıyoruz. Birkaç fikrimiz var ama çok pişmediği için şu an konuşmuyoruz bunu” dedi.

Yüzde 100’ün üzerinde büyüyecek

Dünyada da spor giyim pazarının sürekli büyüdüğüne işaret eden Çamurdan, “Bu konuda zaten otorite markalardan biriyiz. Güçlü olduğumuz yönü daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Perakendecilik anlamında daha esnek bir strateji izliyoruz” dedi.

Boyner’in Türkiye genelinde 111 mağazasıyla yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Mağazalarımızın 3’ü ‘Boyner Dynamic’, 13 tanesi ise ‘Boyner Active’ mağazası. Boyner Dynamic mağazalarında 50, Boyner Active’de ise 100’ün üzerinde marka bulunuyor. Her sene en az 2 ‘Boyner Dynamic’ mağazası açma hedefimiz var. Ayrıca 2 yıl içerisinde 5 ‘Boyner Active’ mağazası daha açacağız” dedi.

Her yıl 20 mağaza açma hedefinde olduklarını belirten Çamurdan, ‘Boyner Dynamic’ ve ‘Boyner Active’ konseptinin önemine değindi ve farklı konseptlerin yayılarak daha fazla kişiye ulaşacağını belirterek, “Boyner Dynamic konseptini özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde açmayı planlıyoruz. Çünkü o bölgelerde spor merakı ve talebi daha fazla oluyor. Yeni mağazalarda konfor ve rahatlığı ön planda tutuyoruz” diye konuştu. Çamurdan, Boyner Mağazacılık olarak yılı 3 haneli büyümenin üzerinde yani yüzde 100’ün üzerinde kapatacaklarını ifade etti.

“Gece kulübüne taytla gidenler var”

Son yıllarda insanların giyim tarzlarında spor ve rahat giyimin ön plana çıktığını ifade eden Çamurdan, şöyle konuştu: “Modayla gelen stil sahibi rahatlık hiçbir zaman geri gitmedi. 20 yıl önce kot pantolon ‘ucuz bir giyim tarzıydı’. Ancak modaya girdi ve yıllardır güçlenerek moda markalarının içerisinde yoluna devam ediyor.

Sadece şekil ve format değiştiriyor ama devam ediyor. Spor ayakkabılar da 10 yıl önce hayatımıza girdi. Hatta bir mekana giderken spor ayakkabı giymek ayıptı. Bugün ise bir stil. Rahat olan hiç bir şey geri gitmedi. Rahat giyim konforla stili birleştirince iş her zaman büyüdü. Bugün gece kulübüne gidiyorsunuz taytlı insanlar da var. Çünkü modada son 2 yılda bilinç değişti. Şirketin 15 yıl öncesine gitseniz o zaman da aktif spor ve rahat giyim yükselişteydi. Bu alan her zaman şirketin üst kategorilerinden oldu.”

Caddelerin AVM’lerin yerini alma ihtimali yok

Türkiye pazarında cadde mağazacılığının her zaman sıkıntılı olduğunu ifade eden Eren Çamurdan, “Alışveriş caddelerine bakıldığında Bağdat, Taksim, Ümraniye, Pendik noktaları var ancak çok az caddemiz mevcut yani sınırlı caddelerimiz var. Her markanın olmasının uygun olduğu işler değil. Şu sıralarda yer yaratma konusu biraz sıkıntı. Çünkü AVM yatırımları da çok azaldı. Bence asıl sıkıntı orada. Biz daha çok AVM mağazacılığında devam edeceğiz, tabii ki cadde fırsatlarını da kovalıyoruz. Ancak cadde fırsatları çok sınırlı. Caddelerin AVM’lerin yerini alma ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

Emrah Bölük, genel müdür yardımcısı oldu

Fiziksel ve online mağazacılık deneyimini bir arada sunan omnikanal stratejisiyle büyümeye devam eden Boyner’de, üst düzey bir atama gerçekleşti. Emrah Bölük, 18 Eylül itibarıyla Kozmetik & Ev, Ayakkabı & Çanta, Aktif Spor, Outdoor ve Çocuk kategorilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.