Boyner, "Sneaker Art Pieces" projesini hayata geçirdi

"Sanatı Büyük Yaşa" diyerek farklı disiplinlerdeki genç sanatçıları destekleyen projelere imza atan Boyner, bu defa sneakerlar ile sanatı modaya taşıdı.

Sneaker Art Pieces koleksiyonuna hayat veren sanatçılardan Burak Tozkoparan, Deniz Salaçin Erciyas, Ekin Anıl, Erin İlkcan Aslan, Küntay Tarık Evren ve Mehmet Sinan Kuran yaratıcı ve renkli dünyalarını edding kalemleri ile sneakerlara yansıttı.

Sneakerların her biri sanatçısı tarafından verilen isim ile koleksiyonda yerini alıyor. 96 parçalık koleksiyona ait 84 sneaker Boyner Cadde’de satışa sunuluyor.

Boyner Sneaker Art Pieces sanat koleksiyonun daimi parçaları arasında ise Burak Tozkoparan’ın "Space" & "Hummer", Deniz Salaçin Erciyas'ın "Rollercoaster" & "Galaksi", Ekin Anıl’ın "Selam!" & "Gör!", Erin İlkcan Aslan’ın “Act without expectations” & “We are One”, Küntay Tarık Evren’in "Noi" & "Noska" ve Mehmet Sinan Kuran’ın "Evergreen" & "Keyhole" eserleri yer alıyor.

"Sneaker Art Pieces koleksiyonu ile stil ve yaratıcılığı bir kez daha bir araya getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, rahat olduğu kadar sokak stiline de vurgu yapan sneakerların sanatçıların elinde adeta bir tuvale dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Boyner'in Sneaker Art Pieces koleksiyonu ile stil ve yaratıcılığı bir kez daha bir araya getirdik. Sanatı, yaşayan mağaza konseptine dahil ettik. Boyner’in herkesi ama özellikle de gençleri içine alan, büyük ve kapsayıcı evreninde sanata her daim yer açıyoruz. Bu bakışla hayata geçirdiğimiz ve sadece doksan altı parçadan oluşan bu benzersiz koleksiyon ile adımlarını sanatla buluşturmak isteyenlere ilham olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. İçinde sanatın çarpıcı yansımalarını gördüğümüz Boyner Cadde’de, Sneaker Art Pieces koleksiyonumuzdan on iki parçayı ayrıca sergiliyoruz.

Çarpıcı izlerini yansıtmaya devam edeceğiz

Mağazalarımızda daha fazla kişiye sanatı ulaştırmak ve sanatın iyi hissettiren yanını ziyaretçilerimizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Yetenekli eser sahiplerinin yaratıcılıklarına bir kez daha ev sahipliği yapabilmek bizler için müthiş keyifli. Sınırlı sayıdaki sneaker koleksiyonuna yeni temalar eklenmeye devam ettikçe biz de sanatın renkli, kıpır kıpır, yaratıcı ve çarpıcı izlerini yansıtmaya devam edeceğiz."

edding Genel Müdürü Yüce Tümer, Boyner ile projelerine bir yenisini daha eklediklerini aktararak, "Kullandığımız eşyaları kişiselleştirerek bize özgü bir hale getirmek kendinizi ifade etmenin keyifli bir yolu. Proje ismindeki gibi her biri 'sanat eseri' niteliğinde olan ayakkabılar edding kalemleri ile sanatçıların elinde harika tasarımlara dönüştü. Renklerimizle yaratıcı fikirleri buluşturmaya ve ilham vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.