Breitling, 140. yılında Orbiter 3'ün Dünya etrafında dönüşünü kutluyor

Günay DEMİRBAĞ

1884 yılında kurulan ve 140. yaşını kutlayan Breitling, hava, kara ve denizde zaman tutma alanında birçok başarıya imza atmış olmanın yanı sıra sürdürülebilirlik konusundaki adımlarıyla da dikkat çekiyor. Bu özel yılda, marka tüm sıra dışı hikâyelerini ve başarılarını kutlayarak unutulmaz bir yıl geçirmeyi hedefliyor.

Breitling, etkinlikler, sergiler ve özel lansmanlarla dolu bir yıla başlarken, bugün önemli bir olayı da onurlandırıyor: Breitling Orbiter 3'ün Dünya etrafında gerçekleştirdiği durmaksızın balon uçuşunun 25. yılını kutluyor. Bu başarı, markanın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Breitling, özel yılını geçmişteki başarılarına saygı duyarak ve geleceğe odaklanarak kutluyor. Çığır açan yolculuğun sponsoru Breitling, bu dönüm noktasının şerefine Aerospace B70 Orbiter’ı lanse ediyor.

Model, insan başarısının sınırlarını genişleten maceraya bir övgü niteliği taşıyor ve her saat, orijinal balondan bir parça içeriyor. “Havacılığın doğuşundan bu yana Breitling, gökyüzüne bakan ve hayal etme cesaretini gösteren herkes için oradaydı” diyen Breitling CEO'su Georges Kern sözlerine şöyle devam ediyor “Orbiter 3 görevinin öncü ruhunu onurlandırırken, havacılığın geleceğine yön verme taahhüdümüzü yeniden tasdik ediyoruz. Gökyüzü gibi bizim de limitlerimiz yok.”

21 Mart 1999’da baloncular Bertrand Piccard ve Brian Jones cesur bir yolculuğun ardından Breitling Orbiter 3’yi Mısır çölüne indirdiler. Böylece rekorları ve beklentileri altüst edip, balonla Dünya çevresinde hiç durmadan dolaşan ilk insanlar oldular.

Olay, 20. yüzyılın son büyük uçuş görevi kabul edildi. Önemli isimlerden meydana gelmiş 11 farklı ekip, 21 kez girişimde bulundu. 1997 ve 1998’de tek başına iki deneme yapan Bertrand Piccard, üçüncü denemesinde Brian Jones ile birlikte başarıya ulaştı. Baloncular hem mesafe hem de süre açısından en uzun uçuşu gerçekleştirerek, 19 gün, 21 saat ve 47 dakika boyunca havada 45.633 kilometre katettikten sonra Mısır’a indiler.

Breitling, havacılık mirasının temellerini 1930’larda Huit Aviation departmanının askeri pilotlara yönelik geliştirdiği hassas kokpit aletleri ve kronograf saatleriyle 1930’larda attı. Hava yollarının önem kazandığı dönemde ise ticari hava mürettebatının kullanımına uygun, hesaplamalı bir kaydırma cetveline sahip Navitimer kronografıyla “dünya havacılığının resmi tedarikçisi” ünvanını kazandı. Bugün markanın dijital-analog havacılık saatlerinden oluşan Professional serisi, pilotlara en zorlu koşullarda hizmet etmek üzere tasarlandı.

Uçuş görevlerinde aralarında acil durum sinyal cihazıyla donatılmış Emergency ve çok işlevli Aerospace’in de yer aldığı bir dizi Breitling Professional takan Bertrand Piccard, “25 yıl bir nesle tekabül ediyor ancak o 20 gün öylesine yoğundu ki uçuşun her açısını dün gibi hatırlıyorum,” diyor ve ekliyor: “Olay sadece Dünya'nın etrafında uçmak değil, düşündüğümüzden daha fazlasını başarmaktı. Şimdi de aynı şekilde büyük hayaller kurmalı, konfor alanımızdan çıkmalı, ezber bozmalıyız.

Bu niyeti herhangi bir konuya uyguladığınızda, dünyayı değiştirebilirsiniz.” Orbiter 3 kapsülünün rengindeki parlak turuncu kadranıyla uçuşun 25. yılını kutlayan Aerospace B70 Orbiter, tarihsel bir ögeyi de barındırıyor: Kasanın şeffaf arka yüzeyinden, orijinal Breitling Orbiter 3 balonunun bir parçası görülüyor.

Aynı yerde, Breitling Orbiter 3 görev logosu ve “First nonstop flight around the world 25th anniversary” (“Dünya etrafında ilk hiç durmadan gerçekleştirilen uçuşun 25. yıl dönümü”) yazısı da mevcut. Titanyum bilezik veya katlanabilir tokalı siyah kauçuk kayışla tamamlanabilen saatin kadranının saat 3 noktasında, Breitling Orbiter 3 görev logosu dikkat çekiyor. Rakamlar, indeksler ve ibreler, az ışıkta bile okunmalarını sağlayan fosforlu Super-LumiNova® ile kaplı.

Metaller arasında en yüksek dayanıklılık-ağırlık oranıyla sağlamlığını ispatlamış titanyum hem kasada hem de opsiyonel bilezikte karşımıza çıkıyor. Mıknatıssız yapısı dolayısıyla bu materyal; alerjik reaksiyonlara yol açmıyor, korozyona karşı yüksek direnç sağlıyor ve kullanıcılarını en zorlu görevlerde bile destekleyecek güçlü, güvenli ve konforlu bir saat yaratıyor. Saatin, yeni tasarlanmış COSC sertifikalı Breitling Manufacture Caliber B70 mekanizması mevcut: Standart bir pilli saatin 10 katı hassasiyet sunan, sıcaklık dengeli SuperQuartz™ analog ve dijital ekran mekanizması.